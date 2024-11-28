《愛．回家》小花半年冇嘢撈靠積蓄過活：冇開工好多同事面對緊

電影武打演員及武術指導孟龍愛女孟希璘（Ball）從小便接觸演藝事業，成為童星，長大後獲得不少演出機會，並加入TVB大家庭，代表作為《十八年後的終極告白》和《愛·回家之開心速遞》等。孟希璘日前缺席TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》，並於社交網站貼出舊照，有消息指她現階段突患病半年冇劇拍，她最近接受《香港01》訪問表示：「我覺得依家當自己免疫系統好返㗎喇！係有啲手尾嘅，心律不正同甲亢都需要好長時間康復，關節痛就都習慣咗，但已經愈來愈痛得少！」

有消息指孟希璘（Ball）突患病半年冇劇拍，她最近接受《香港01》訪問回應。（IG圖片）

自爆冇嘢撈靠積蓄過活

被問到有傳半年冇工開，她坦言：「冇開工其實都係好多同事面對緊嘅問題嘅，大家都留意到新劇少咗好多，因為開始港劇都同內地視頻平台同步，所以都冇咗以前流水式作業，再唔係以前咁12，13，15，16廠不停拍，一套開完即刻又開另一套。依家就都係等一套一套合拍劇上內地開，咁都係時代變遷、模式改變，所以產量少咗呢個情況下，就大家都少咗工開，只係我個人嚟講就入行頭幾年都係劇接劇，係今年突然暫停咗好唔習慣！」

孟希璘自爆冇嘢撈靠積蓄過活。（IG圖片）

孟希璘指好多同事面對緊冇開工。（IG圖片）

揭父親孟龍揸van仔送貨維生

提到半年沒有接拍劇集，會否造成生活開支出現問題，她直言：「咁我都係有底薪嘅，所以都係正常生活到，習慣咗超慳錢都唔會迷惘架，好明白呢個行業就係可以好大落差！」談及現階段會否感覺迷惘，她說：「我爸爸（孟龍）就係一個好大嘅例子呀，佢從來都冇放棄過電影呀，不過就係真係太少戲開，佢幾年冇開過工呀！不過我知佢從來都冇放棄過，仲成日研究世界各地嘅製作，我知如果一有戲搵佢拍，一定會第一時間接拍，冇工開嘅日子要生活，佢就咩都肯做，平時都會揸van仔送貨維持生活架，所以都要學佢心態咁好，行業唔好唔可以怪自己，最老套但最有用咁講句，好好休息，裝備自己，機會嚟就盡情投入發揮！」

孟希璘從小成為童星，長大後獲得不少的演出機會，並加入TVB大家庭。（IG圖片）

孟希璘的父親是電影武打演員及武術指導孟龍。（IG圖片）