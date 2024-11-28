婚內婚外劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《婚內婚外》陸劇又名(我和婚姻的戰鬥)，由王宛平、丁丁、 湯文宇作為編劇，高希希為執導，由馮紹峰、蔡文靜、邢昭林、加奈那領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。馮紹峰首次飾演渣男一角，與蔡文靜和加奈那上演兩條截然不同感情線，不知會擦出什麼火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《婚內婚外》｜電視劇情大綱

34 歲公益律師寧悅（蔡文靜 飾），性格和藹可親，重視家庭，卻也有堅毅的一面，丈夫胡成（馮紹峰 飾）是耀峰科技的創始人，她看似擁有美滿的婚姻和事業有成。然而，隨著胡成事業的蒸蒸日上，他希望維持男主外女主內的婚姻模式，反對妻子工作，使兩人的婚姻開始出現矛盾。寧悅漸漸意識到自己的生活一直在丈夫胡成的「無微不至」的掌控之中，他以心疼的理由限制她工作，出於對健康的考量禁止她喝酒，甚至不允許她交朋友，所有事情都要聽從他的安排。一次意外，寧悅發現丈夫出軌，才發現自己一直以來認為的幸福，其實只是丈夫精心安排的完美假象，讓她看清了婚姻的世界。

憤怒之中，寧悅終於清醒，向胡成提出了離婚，試圖擺脫維持了五年的「美滿」婚姻，但卻激怒了胡成，令他的控制慾望徹底暴露。雖然面對胡成的不斷打壓，寧悅從未放棄追尋自我，展開反擊，捍衛自我，夫妻之間的戰鬥由此開始。在寧悅尋找自我和學習獨立的過程中，認識了正直陽光的律師秦燦（邢昭林 飾），他陪伴寧悅成長。

《婚內婚外》播出時間｜最新追劇日曆

《婚內婚外》電視劇一共有24集，由東方衛視、騰訊視頻播放。11月28日起，騰訊視頻會員每晚19:30更新2集，首日更新4集，SVIP搶先看1集；東方衛視番茄台每晚19:30播出。

婚内婚外官微@Weibo

《婚內婚外》｜演員人物關係圖

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《婚內婚外》｜演員

馮紹峰 飾 胡成

耀峰科技的創始人，寧悅老公，控制欲強，更出軌田秋子

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蔡文靜 飾 寧悅

長期受老公控制，後來發現他有外遇，實行絕地反擊，捍衛自己

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邢昭林 飾 秦燦

曾經是寧悅的助理，後成為中智集團法務部主任，職場受挫後重新振作

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加奈那 飾 田秋子

瑞鑫投行公司的項目經理，家庭塑造了她獨特的性格