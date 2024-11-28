「民選視后」大騷做Gym Fit爆川字肌　身材如同少女不似三子之母

前無綫（TVB）花旦鍾嘉欣（Linda）在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，婚後回流加拿大定居誕下兩女一子。近年重歸幕前，到廣州舉行音樂會，吸引大批粉絲捧場。生完3個之後的鍾嘉欣身材依然極佳，日前她在Instagram大曬做Gym照，Fit到漏呀！
鍾嘉欣曾錄口訊鼓勵患紅斑狼瘡的Fans。（IG@chungkayanlinda） 鍾嘉欣雖然曾陷「雙面人」疑雲，但很多Fans都力證她人美心善、疼錫Fans，有如人間天使。（IG@chungkayanlinda）
鍾嘉欣一向熱愛運動，今日（28日）她曬出一張做Gym照片，大騷川字腹肌。穿上瑜珈褲及背心的她身材仲Fit過未生之前，狀態超好。鍾嘉欣發文：「Work out day」，視后楊茜堯、姚子羚、姚焯菲都大讚Fit呀！
鍾嘉欣與老公結婚多年仍非常恩愛。（IG：@chungkayanlinda） 鍾嘉欣先後誕下3名子女。（IG：@chungkayanlinda） 鍾嘉欣廚房超大﹗（IG：@chungkayanlinda） 鍾嘉欣忙於在內地開演唱會，Fans都很掛念她。（IG@chungkayanlinda） 鍾嘉欣家中有大壁爐。（IG：@chungkayanlinda） 鍾嘉欣2021年因《星空下的仁醫》獲捧為視后大熱，最終卻只得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」，陪跑十幾次仍與獎項無緣，但她早已是網民心中的「民選視后」。（資料圖片）