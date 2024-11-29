老戲骨80歲個個禮拜搭小巴開工吸金　TVB要求台慶跳Hip Hop仍敬業

老戲骨馮素波（波姐）1950年入行做童星，出身於演藝世家，爸爸是3、40年代知名影星馮峰，七弟是馮克安、還有同父異母的九妹馮寶寶。馮素波跟蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕、王愛明、沈芝華和馮寶寶結拜成「七公主」，一起拍電影，縱橫娛樂圈74年。雖然已達80歲，但波姐依然勤力返工，拍訪談節目，近日被目擊搭小巴返電台做節目。

古天樂、余安安、錢嘉樂與馮素波、張雷、江圖、丁雨、羅蘭、余慕蓮

波姐馮素波獲好友送上麻雀蛋糕。（IG：@borjer_alice）

日前有網民於小巴見到波姐搭車返工。波姐如普通人一段搭小巴去電台，沒有戴口罩，一眼便被網民認出，大方與網民聊天合照，精神極佳，更獲大讚好親切。網民笑言：「搭小巴Anson Lo坐我隔籬 原來佢個名係因為喺廣州素波巷出世ga 好親切的一位老演員～」。網民透露波姐個個禮拜六都搭小巴去電台做節目。

78歲馮素波變身KOL分享養生之道。（小紅書）

馮素波支持香港電影。（Facebook圖片）

波姐1990年才加入TVB，當時她已經46歲，首個角色便是做人阿媽，雖然由入行到現在都是演配角，名氣亦不及馮寶寶，但依然敬業樂業，做好每一個角色。波姐今年離開了TVB，雖然離開之時曾對舊東家有微言，透露年長藝人曾被要求台慶跳Hip Hop，又因申請拍ViuTV劇集《繩角》與TVB藝員部話事人鬧得有點不愉快，又無法做到新合約要求，但波姐亦睇得開，稱綠葉不能永遠都躲在TVB，與社會脫節。波姐離巢後除了拍節目，更轉型做KOL，又玩社交媒體，又大方扮MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），相當玩得。波姐近年曾患腺瘤，須切除五分之一的腸臟，但幸而手術成功康復，身體尚算不錯。

波姐個個星期六都去電台做節目。（小紅書）

波姐個個星期六都去電台做節目。（小紅書）