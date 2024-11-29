林峯昔日訪問片出土認曾對呢位花旦有幻想　網民驚訝：以為係阿佘

現年44歲的林峯，現時家庭事業兩得意，與太太張馨月及愛女Luna，一家三口甜蜜幸福；事業方面，林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅，每到之處都獲大批粉絲前來應援，當中除了有追隨多年的忠粉外，也吸納不少新粉絲，不少新粉絲為了加深對偶像的了解和認識，會上網搜尋舊片來看，最近有段多年前林峯的訪問片在社交平台瘋傳，片中他罕認曾對一位花旦有幻想，就連他自己都覺得二人襯。

林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅。(資料圖片/陳順禎 攝)

林峯在《九龍城寨之圍城》的演出令人刮目相看。（《九龍城寨之圍城》劇照）

林峯再度人氣急升。（微博圖片）

該視頻是林峯於2009年接受《My Name Is 邦》崔建邦的訪問，林峯被問到假如在演藝圈中找一個女生，你很喜歡的，甚至對對方有幻想空間的，會選誰？林峯開頭說很多個都符合，但舉例的話，他第一個想起的是鍾嘉欣，「其實有一次我跟嘉欣，我哋去影雜誌封面，影一啲親密少少嘅相，影完之後，我自己睇返個螢光幕，外形真係幾襯，我自己都覺得真係襯，所以自己都會覺得，原來咁多人會覺得我哋係一對，係咪因為我哋嘅外形，畀人感覺真係襯，同埋我私底下同佢傾偈，但拍劇以外，大家真係無聯絡。」

林峯昔日訪問片出土。（節目截圖）

林峯節目上被問在演藝圈中找一個女生，如果對方是他女朋友就好，他第一個想到鍾嘉欣。（節目截圖）

連林峯都覺得兩人係襯。（節目截圖）

林峯直言與鍾嘉欣之間硬係爭啲嘢。（節目截圖）

被問到是否連朋友都算不上？林峯想了想，稱又不能這樣說，當時鍾嘉欣正當歌手，對方問他意見，無論衣著還是唱歌方面，他也會第一時間告訴對方他的想法，大家互相信任，「但係就...唔知呀...硬係...未有火花。我都唔知爭咩。」崔建邦則大爆林峯喜歡Hot的女生。

無論是《溏心風暴》的Alfred和常在心，還是《溏心風暴之家好月圓》裡面的管家仔和于素秋，林峯和鍾嘉欣的「幕前情侶」組合都大受歡迎。（《溏心風暴》劇集截圖）

無論是《溏心風暴》的Alfred和常在心，還是《溏心風暴之家好月圓》裡面的管家仔和于素秋，林峯和鍾嘉欣的「幕前情侶」組合都大受歡迎。（《溏心風暴之家好月圓》劇集截圖）

兩人當年還有首合唱歌《心領》。（視頻截圖）

有網民留言表示還以為林峯是說佘詩曼，「我以為是阿佘」；而這段視頻也隨即勾起大家的集體回憶，紛紛留言：「管家仔于素秋YYDS啊」、「當年噶Alfred同常在心真係好襯」、「我最愛嘅cp之一，真係襯」、「金童玉女」、「唉，當年真係覺得佢哋好襯好想佢哋真係一對」、「這種戀愛太罕有，不需眞正擁有」。

有網民以為係佘詩曼。（劇照）

但林峯同鍾嘉欣才是黃金CP。（視覺中國）

當年林峯與鍾嘉欣因合作劇集《溏心風暴》和《溏心風暴之家好月圓》成為「幕前情侶」，而且成功入屋大受歡迎，不少粉絲都希望兩人能真正成為一對。有傳兩人戲假情真，秘撻發展戀情，但二人一直未有承認。雖然如今兩人各自已擁有自己的幸福家庭，但不少粉絲仍期望再次看到這對「黃金CP」再次合體，甚至期待兩人能互相做對方演唱會嘉賓，如果成真，定必勾起大家集體回憶。

林峯一家三口。（微博圖片）

鍾嘉欣婚後淡出幕前，專心相夫教子，先後為老公誕下3個可愛的小朋友。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣較早前完成廣州的演唱會叫好叫座。（資料照片）

鍾嘉欣keep得好好。(ig圖片)

鍾嘉欣身材fit爆。(ig圖片)