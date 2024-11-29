波波黃婧靈會著透視裝出席《歡樂滿東華》　表明用「長處」籌款

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（28日）舉行記者會，不少藝人都抽空出席，記者會率先公布他們會演出的項目。黃婧靈（波波）接受《香港01》訪問時表示於當日會與一班姊妹表演「打氣」的一部分，但她因為要保持神秘感，所以沒有多作解釋，只透露每人都會用自己的「長處」來為節目籌款。

波波要保持神秘感，所以沒有多作解釋「打氣」這部分到底要表演什麼。(陳順禎 攝)

早前骨折受傷的波波今次終於不用跳舞，但回想起台慶要穿高跟鞋跳舞時即表示痛苦：「好痛！真係好痛，因為我自己都鍾意跳舞嘅，同埋台慶有機會表演呢，我真係好開心。嗰陣練舞係我哋每日夜晚返去練4-5個鐘，但一班女仔一齊跳舞都好開心嘅，同埋我記得跳緊嗰陣我好開心冇甩steps啊，又冇做錯嘢咁，著住高踭鞋對我嚟講都係好大挑戰。因為我隻腳都未完全康復，我都係keep住做緊物理治療。」波波形容當日穿的高跟鞋高達20cm，可以說得上是一步一驚心。

早前骨折受傷的波波今次終於不用跳舞，但回想起台慶要穿高跟鞋跳舞時即表示痛苦。(陳順禎 攝)

波波指台慶當日亦有弄傷腳，在走完紅地氈後又弄傷了腳，所以隔天立即去做物理治療。但在跳舞時就沒有弄傷，波波表示靠意志力撐過去：「同意志力唔畀自己跌，一定要每一步都做到最好。（會唔會就返啲力？）有用盡晒，我真係用盡晒力，希望大家鍾意我哋表演啦。」波波笑言「我冇過我骨折都可以跳到」，所以覺得很有成功感。

波波指台慶走完紅地氈後又弄傷了腳，所以隔天立即去做物理治療。(陳順禎 攝)

今次節目波波被問到會否再次以性感造型出現，她透露：「同以往有少少唔同，但有啲似嘅，黐咗好多閃石啊，跟住有少少蝴蝶啊喺個鎖骨度，同埋我都覺得條裙好靚，有少少see through感覺嘅其實都。」感覺上若隱若現更性感。