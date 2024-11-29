譚輝智靚女老婆生圖曝光仙氣爆發　成名後有冇女仔埋身咁樣答⋯⋯

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（28日）舉行記者會，「中二生」譚輝智亦有出席，今次的活動他將會表演唱歌。譚輝智的老婆早前靚樣曝光，他接受《香港01》訪問時被問到會否「收埋」靚女老婆時，即表示「冇特別諗」：「佢都唔算收埋，佢都成日出嚟，佢鍾意出嚟就出嚟。」

譚輝智的老婆早前靚樣曝光，他被問到會否「收埋」靚女老婆時，即表示「冇特別諗」。(陳順禎 攝)

至於譚輝智被問到會否出新歌時，他就表示要聽公司的安排：「自己都有諗，但仲係諗緊嘅階段。（想要啲咩style？）其實我樣樣都有，即係快歌又有，自己又心郁郁，有啲歌就可能深情啲嘅亦都有，其實好多想法嘅自己。」他指自己想有一些比較輕快的歌曲，可以在不同的場合都可以演繹。

譚輝智指自己想有一些比較輕快的歌曲，可以在不同的場合都可以演繹。(陳順禎 攝)

譚輝智被問到自從於「中二」中彈起後，會否有很多女生埋身時，他即表示自己沒有：「可能我比較摺啲嘅個人，即係可能我社交能力唔係好強，即係做完嘢就走，我就冇呢啲諗法。」而老婆會否擔心而跟出跟入，他則笑指沒有，老婆更沒有check他手機的習慣，而且大家都很信任大家。

譚輝智被問到老婆會否擔心而「跟出跟入」，他則笑指沒有。(陳順禎 攝)

《中年好聲音》中是非不斷，而且還有不少緋聞，譚輝智問到當中有沒有一位同學很愛黏著他時，他表示是朋友黏著比較多，更指與大家就像兄弟姊妹一樣。

譚輝智問到當中有沒有一位同學很愛黏著他時，他表示是朋友黏著比較多。(陳順禎 攝)

日前台慶時，譚輝智與關嘉敏終於合體，「真假輝智」令人很難分，他覺得關嘉敏很厲害很專業：「要花呢個妝，脫嗰個頭套係標晒眼水，我就知道原來好辛苦，咁就覺得好尊敬佢。」