蜀錦人家劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《蜀錦人家》陸劇又名(蜀錦錄)，改編自同名小説。有汪洪、趙眠、薛會敏作為編劇，劉海波、瀋陽、賁放為執導，由譚松韻、鄭業成、經超領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。譚松韻近期以《你比星光美麗》人氣大增，今次更是久違三年的第一部古裝劇，搭擋京劇武生的鄭業成，他以真功夫上演打戲場面，實在迫不及待此劇播出！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

蜀锦人家官微@Weibo

《蜀錦人家》｜電視劇情大綱

在晚唐時期，蜀錦之美聞名天下，受到權貴和富商的熱烈追捧，甚至在軍中也可以「以錦代饗」，寸錦寸金，各方勢力都為之渴求，使益州蜀錦產業風雲暗湧。季家蜀紅絲有「蜀紅一出千紅枯」的美譽，千金難買，浣花染坊的小姐季英英（譚松韻 飾）自幼聰慧，痴迷於染絲，天賦異稟。然而，她的父親因蜀紅絲的秘方而喪命，母親病重、家族更是官司纏身，她只好肩負起家庭的重擔，臨危受命學得家族染色秘方，面對外敵毫不畏懼，努力堅守著秘方，最終將蜀錦獨特的織染工藝傳播到絲綢之路。

季英英與益州織錦世家趙家嫡子趙修緣（趙華為 飾）自幼青梅竹馬，並已訂下婚約。但為了在鬥錦賽中戰勝長期稱霸的楊家，趙家不惜竊取季英英的設計，以贏得錦王的榮譽。錦王世家的庶子楊靜瀾（鄭業成 飾）在外求學多年後，帶著錦官的名號空降回國，身為「短命官」的二世祖，目的在於揭開當年的懸案真相。

調查過程中，季英英在廟裡相遇楊靜瀾，他對季英英一見鍾情，而季英英卻對他抱有不滿。二人成為了歡喜冤家，感情逐漸升溫，並共同攜手解決各種危機。季英英的染色技法在蜀地一舉成名，南詔白王晟豐澤（經超 飾）一直渴望獲得各家秘方，因此對季英英一技極大興趣。在南詔的咄咄進逼下，益州局勢動盪，季英英冒著危險，承擔起守護一乾匠人的責任，楊靜瀾孤身前往南詔，與英英聯手跟南詔進行調解，讓蜀錦業再度興旺，造就一段蜀錦佳話。

《蜀錦人家》播出時間｜最新追劇日曆

《蜀錦人家》電視劇一共有40集，由優酷播放，11月30日起12:00優酷VIP會員首更4集，12月1日至12月4日、12月6日、12月8日每天更新2集；12月5日、12月7日每天更新1集。 SVIP每個更新日提前多看1集。

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《蜀錦人家》｜演員人物關係圖

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《蜀錦人家》｜演員

譚松韻 飾 季英英

出身季家，是蜀錦產業大戶，蜀紅絲價值連城，她一心守護家族秘方，想令益州蜀錦業昌盛

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鄭業成 飾 楊靜瀾

錦王世家的庶子，在外求學多年，以錦官的名號空降回國，喜歡季英英，後幫手調停南詔

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經超 飾 晟豐澤

南詔白王，一直渴望獲得各家秘方，對季英英的秘方很有興趣