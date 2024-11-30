「TVB四大花旦」之一豪宅曝光 擁落地大玻璃大廳放兩米高聖誕樹
撰文：林迅景
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張可頤於90年代被喻為「TVB四大花旦」之一，參與拍攝的《難兄難弟》、《金枝慾孽》、金枝慾孽和《九五至尊》等都有相當好成績。迅速走紅後，她未如其他演員般繼續留在TVB。當時有指她因為已經有離巢之意，所以最終沒有入圍萬千星輝賀台慶2004「最佳女主角」最後五強。最後2005年她與TVB改簽部頭合約。其後有指她因太投入角色而患上抑鬱症，最後更導致甲狀腺分泌失調患上甲狀腺功能亢進症，令到頸腫面腫。後來《上海傳奇》亦因此易角由向海嵐頂上，她則前往澳洲靜心休養。
相比起以往忙碌的工作，近年她較專注於享受生活。日前張可頤在小紅書分享家居相，元朗獨立屋客廳擺放了大棵聖誕樹，相當氣派又有節日氣息。她寫道：「很快又是迎接聖誕的日子，歡樂氣氛逐漸逼近，香港也突然降溫了大家好好注意保暖啊，那裏比跟好朋友窩在家更安心、更溫暖？」
入行多年，張可頤至今未婚。入行後她曾公開表示男友為中國內地任職公司主席的董波，亦是由他提名參選香港小姐，可惜拍拖聚少離多分手收場。1998年他亦曾與經理人兼音樂人的陳容森拍拖，兩人同居多年後傳因關係被人介入而分手收場。2003年張可頤也曾因主持財經節目《更上一層樓》訪問金融才俊曾安邦而走在一起，但也最終也是分手。近年也沒有有關她戀情進展的新聞。