「TVB四大花旦」之一豪宅曝光　擁落地大玻璃大廳放兩米高聖誕樹

張可頤於90年代被喻為「TVB四大花旦」之一，參與拍攝的《難兄難弟》、《金枝慾孽》、金枝慾孽和《九五至尊》等都有相當好成績。迅速走紅後，她未如其他演員般繼續留在TVB。當時有指她因為已經有離巢之意，所以最終沒有入圍萬千星輝賀台慶2004「最佳女主角」最後五強。最後2005年她與TVB改簽部頭合約。其後有指她因太投入角色而患上抑鬱症，最後更導致甲狀腺分泌失調患上甲狀腺功能亢進症，令到頸腫面腫。後來《上海傳奇》亦因此易角由向海嵐頂上，她則前往澳洲靜心休養。

張可頤當年的豐胸廣告相當震撼。（VCG）

張家輝和張可頤在劇中飾演情侶。(《十萬噸情緣》劇照)

仲有張可頤在《烈火雄心2》中同樣是飾演騎鐵馬出動的女救護員。（截圖）

張可頤曾切身感受做配角。（視頻截圖）

張可頤則穿着透視裝兼且披上一件綠色毛衣，打扮得相當高貴。（微博圖片）

張可頤（Maggie）近年有參與電影的拍攝。(《臨時劫案》劇照)

相比起以往忙碌的工作，近年她較專注於享受生活。日前張可頤在小紅書分享家居相，元朗獨立屋客廳擺放了大棵聖誕樹，相當氣派又有節日氣息。她寫道：「很快又是迎接聖誕的日子，歡樂氣氛逐漸逼近，香港也突然降溫了大家好好注意保暖啊，那裏比跟好朋友窩在家更安心、更溫暖？」

張可頤分享家中環境。（小紅書圖片）

張可頤同家人朋友一齊食聖誕大餐。（小紅書圖片）

入行多年，張可頤至今未婚。入行後她曾公開表示男友為中國內地任職公司主席的董波，亦是由他提名參選香港小姐，可惜拍拖聚少離多分手收場。1998年他亦曾與經理人兼音樂人的陳容森拍拖，兩人同居多年後傳因關係被人介入而分手收場。2003年張可頤也曾因主持財經節目《更上一層樓》訪問金融才俊曾安邦而走在一起，但也最終也是分手。近年也沒有有關她戀情進展的新聞。

張可頤屋企好靚！（小紅書圖片）

張可頤同家人朋友一齊食聖誕大餐。（小紅書圖片）

張可頤屋企好靚！（小紅書圖片）