我是刑警劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《我是刑警》陸劇由徐萌作為編劇，惠楷棟為執導，由於和偉、富大龍、丁勇岱領銜主演的一套以刑偵、犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《我是刑警》｜電視劇情大綱

《我是刑警》主要講述了1995年震驚全國的鶴崗“128”持槍搶劫案的偵破故事。故事主角秦川從警官學校畢業回到家鄉，成為一名派出所民警。一次偶然的機會中，他成功制伏了一名企圖製造爆炸的罪犯，這標誌著他刑警生涯的開始。在上級的引導下，秦川逐漸成長，成為一名出色的中國刑警。

在90年代的中昌省河昌市，基層民警秦川通過不懈努力和深造，最終實現了成為刑警的夢想。在他的師父高建設和摯友葉茂生英勇犧牲後，秦川的決心愈發堅定，立志捍衛正義、打擊罪犯。他參與了多起案件的偵破，逐漸在中昌刑偵隊伍中嶄露頭角，成為一名出色的代表。

刑偵事業需要不斷培養新人，中昌省公安廳特邀的刑事技術專家曹忠恕被秦川的才華和專注深深打動。經過嚴格考察，首席刑偵專家武英德決定將秦川收為徒弟。在偵破一系列疑難積案和惡性案件的過程中，武英德、曹忠恕與秦川、陶維志、李文、趙飛等各代刑警通力合作，實戰中培養出一批更加現代化和專業化的年輕刑偵幹警。一線刑警對於工作的熱忱和投入，也激勵著新一代，實現了警魂的傳承與延續。

《我是刑警》播出時間｜最新追劇日曆

《我是刑警》電視劇一共有38集，由央視八套、愛奇藝播放。CCTV-8電視劇黃金強檔每晚播出，愛奇藝VIP會員每日19:30更新2集。

电视剧我是刑警@weibo

《我是刑警》｜演員人物關係圖

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《我是刑警》｜演員

于和偉 飾 秦川

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丁勇岱 飾 武英德

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白凡 飾 曹忠恕