異空感應｜陳曉華細妹成功入屋　做足閒角8年兼職揸的士幫補追夢

由陳家樂、陳曉華及阮浩棕主演的TVB劇《異空感應》正在熱播，在劇中飾演陳曉華妹妹「刑可茹」的彭翔翎在劇中表情生鬼搞笑，成功入屋。網民大讚彭翔翎表現不俗，好有喜劇感，絕對是劇中的「搞笑擔當」。

彭翔翎坦言加入無綫接近8年來，此為最重的角色。（IG/@pang0ooooo）

彭翔翎曾被指與林夏薇撞樣，引起關注！（IG/@pang0ooooo）

相當重戲！（IG/@pang0ooooo）

彭翔翎加入無綫接近8年，一直以拍劇為主，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《解決師》、《法證先鋒IV》、《迷網》、《踩過界II》及《破毒強人》等多套劇集，但閒角居多，但就憑樣貌被指與林夏薇相似，引起關注！她接受TVB.com訪問直言此劇是其最多對白的一套劇：「我主要場口都係圍繞住邢家，同曉華，龔姐，家輝哥合作比較多，大家真係好似一家人，所以同佢地合作有種幸福嘅感覺，好有愛。」她指劇中角色充滿童真，看到靚仔就會心心眼十分興奮，惟現實中翔翎自言曾經也是「戀愛腦」：「因為我好重情，愛情亦影響我好深， 對我嚟講好重要，但不過人大咗經歷多咗慢慢就睇淡咗愛情，唔會再以愛情為先。」

終於等到機會！（IG/@pang0ooooo）

成功引起關注！（IG/@pang0ooooo）

被以為是假人。（IG/@pang0ooooo）

在《直播靈接觸》做紅衣女鬼。（IG/@pang0ooooo）

彭翔翎開心得到網民關注。（IG圖片）

她早前在《直播靈接觸》做「紅衣女鬼」同樣引注目，即使全集一句對白都沒有，甚至有觀眾以為是假人。但彭翔翎還是會花心機去鑽研演繹方法，為的只是想有更好的效果，成功令觀眾關注這位女鬼真實身份。她當時曾坦言：「我唔需要再理任何人嘅目光，因為鬼就係鬼，做節目嘅時候，我希望每個鏡頭都有小小動作嘅變化，那怕係一隻無聲出嘅鬼，我都希望係隻有血有肉嘅鬼。」

此外，彭翔翎為追夢，還曾兼職的士司機幫補收入，獲封「最靚的士司機」。她在訪問中透露自己揸的士時是很勤力，一日走很多轉，不會停下來，最勁試過一日淨賺2千元，非常勵志。

彭翔翎為幫補收入，還兼職的士司機。（Youtube截圖）

非常勵志。（Youtube截圖）

好勤力！（TVB.com截圖）

試過日賺2千！（TVB.com截圖）

考獲的士牌！（TVB.com截圖）