前TVB花旦西貢獨立屋慶祝55歲生日　家境富裕手持近2億元物業

港姐出身的前TVB花旦郭可盈，自2009年拍完劇集《富貴門》就淡出娛樂圈，婚後專心相夫教女。近日郭可盈突然到北京、貴州等地登台演出，令網民大感驚喜，大讚她保養得宜，又惹來外界猜測她是否有意復出。雖然早前郭可盈同老公林文龍出席活動時就否認密謀復出，但剛剛踏入55歲生日的她狀態Fit爆，絕對是隨時Ready呀！

近日郭可盈突然到北京、貴州等地登台演出。（影片截圖）

郭可盈與林文龍早前激罕以夫妻檔出席公開活動。（葉志明攝）

郭可盈望遇到好劇本再拍劇。（葉志明攝）

狀態大勇！（葉志明攝）

日前郭可盈在IG曬出一系慶生照，並寫道：「🎂11月～我的生日月，感謝我的愛人、各方好友、粉絲們對我的寵愛🥰有緣相識、有心相聚！祝福大家年年健康、天天快樂、日日進步！With Love ❤️ 🌈🥂🍾🌟🌹」相中所見，郭可盈在餐廳慶祝生日，老公林文龍同囡囡林天若（Tania）準備了鮮花同蛋糕，又齊齊送上Birthday Kiss，冧爆壽星女！

慶祝生日。（IG@khy_official）

慶祝生日。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

生日快樂！（IG@khy_official）

生日快樂！（IG@khy_official）

切蛋糕。（IG@khy_official）

其實郭可盈在55歲生日正日與林文龍一起出席活動，她接受訪問時否認復出，並表示登台純粹是覺得合適，自己一直等待好的劇本和角色，又指TVB未有找她拍劇。出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，有傳其父2011年病逝後，遺下逾百億資產給四名子女，而郭可盈淡出幕前後接管家族生意，衣食無憂。據知郭可盈與林文龍手持多項物業，除了自住的西貢匡湖居4層高獨立屋之外，郭可盈在2005年曾斥資約5,000萬元狂掃「一號．銀海」4個1,200多呎的海景單位，估計手持至少近2億元物業！

郭可盈否認復出。（葉志明攝）

在西貢匡湖居4層高獨立屋慶生！（IG@khy_official）

生日蛋糕。（影片截圖）

55歲生日。（影片截圖）

55歲生日。（影片截圖）

郭可盈同囡囡。（IG@khy_official）