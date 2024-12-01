炎明熹疑解凍在即重現搞怪笑容　近照曝光孖閨密輕鬆韓遊嘆韓牛

19歲的聲夢小天后炎明熹（Gigi）今年6月傳出疑續約問題與TVB鬧不快，有傳她因為不續約而遭雪藏，工作量大減，不但無份唱TVB奧運歌，就連TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》都不見她的蹤影，近半年幾乎絕跡幕前。

炎明熹（Gigi）以大熱姿態成三料冠軍。（資料圖片）

炎明熹初出道時，人氣一時無兩。（IG@yiminghay）

之前舉行個人演唱會。（資料圖片/陳順禎攝）

是不少廣告客戶的寵兒。（資料圖片/葉志明攝）

不過，據知炎明熹年初拍攝的音樂特輯《戀上西沙》將於12月21日播出，伍仲衡早前亦在直播中透露之前為炎明熹創作的歌曲將於12月15日推出，並會舉行記者會，屆時炎明熹極有可能會現身，種種跡象似乎「解凍」在望，事業有機會重見曙光。

Gigi今年6月傳出因不續約被TVB「雪藏」。（IG@yiminghay）

工作量大減。（IG@yiminghay）

炎明熹傳因不續約TVB而被雪藏。（資料圖片）

炎明熹私下無偶像包袱。（IG@yiminghay）

炎明熹最近亦積極更新社交平台，似為「復出」鋪路，繼早前在自己的功課和行山相後，日前又在機場被捕獲，繼而傳出去她疑往內地復工。昨晚，炎明熹兩位朋友在限時動態曝光了其最新行蹤。

炎明熹早前在IG分享行山相，並表示：「好想躺平」，似乎意有所指。（IG@yiminghay）

炎明熹早前在IG分享行山相，並表示：「好想躺平」，似乎意有所指。（IG@yiminghay）

有網民在香港機場偶遇炎明熹。（小紅書圖片）

雖然只見到背面，但仍有不少人認出是炎明熹同助手。（小紅書圖片）

原來炎明熹此行是與兩位好友到韓國旅行。相中，換了一個中分髮型的炎明熹以淡妝示人，可能最近工作量減少養尊處優，臉珠脹了少少，她與好友一起食韓燒嘆韓牛，期間還在鏡頭前做出招牌搞怪樣，其後又一起去影韓式貼紙相，還和好友玩「壁咚」，看上去心情輕鬆又愉快，似叉足電為再戰樂壇做好準備。

炎明熹和好友嘆韓牛。（IG圖片）

炎明熹換了中間分界髮型。（IG圖片）

重現搞怪樣。（IG圖片）

為「復出」準備？（IG圖片）

炎明熹也有將朋友的限時動態分享到自己社交平台，一班粉絲見到偶像重現昔日開心笑容都非常感動，紛紛留言：「太好了！終於有聲氣了！」、「加油！」、「無見一排大個女咗又再靚女咗」、「最緊要Gigi開心」、「期待Gigi再踏舞台」等。

同朋友影貼紙相。（IG圖片）

玩「壁咚」。（IG圖片）