石修雖然已經77歲,但仍然相當有型,身型亦冇走樣,話50幾歲都有人信。他近日貼出一條新片,片中非常之Chok,著住DIOR衛衣襯米白色外套,並戴上黑超,有型有款,對鏡頭不停擺甫士,他表示:「Winter is coming, dress up to stay warm 🕶️☀️(冬天到喇,著靚啲保暖!)」

石修近日擺晒甫士大曬新造型。(IG@sheksau)

除了打扮潮爆外,他的影片更用上G-dragon日前的復出新作《Power》做配樂,認真估佢唔到,仲潮過後生仔呀!

非常之Chok,仲配埋GD早前推出的新歌做配樂。(IG@sheksau)