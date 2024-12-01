容祖兒失聲錄《聲生4》全場大合唱竟引爭議　一舉動盡顯天后風範

今季《聲生不息·大灣區季》參演歌手包括：譚詠麟、陳慧嫻、周慧敏、容祖兒、陳小春、古巨基、薛凱琪及衛蘭等，陣容強勁。節目日前播出第一集已掀起話題，焦點落了在天后容祖兒身上，錄影當日容祖兒雖然失聲，但她沒有失場，依然頂硬上，並與觀眾大合唱《心淡》，場面溫馨又震撼，但沒料這個「大合唱」卻引起爭議。

容祖兒參加《聲生不息·大灣區季》，令觀眾非常期待。（微博@聲生不息官微）

容祖兒首集因失聲未能獻唱，對此她非常抱歉。（微博@聲生不息官微）

節目上，容祖兒沒有因不適而缺席，而是堅持希望不要令大家失望，但始終失聲，容祖兒無法以最佳狀態演繹，聲音沙啞的她，哭著說：「真的等了那麼久，才有機會站上《聲生不息》的舞台，我非常開心，但是今天很遺憾，今天沒有辦法在第一集為你們唱歌。我覺得很難過，但是我答應大家，第二集我強勢回歸！你們要等我！」最後全場觀眾為她送上大合唱版的《心淡》，令容祖兒非常感動，90度鞠躬答謝大家，連聲說：「不好意思」。

容祖兒受失聲問題影響未能唱歌，哭著對觀眾道歉。（Youtube@ 芒果TV音樂）

容祖兒直言心情難過。（Youtube@芒果TV音樂）

節目出街後，容祖兒再在社交平台撰文分享感受：「衷心感謝當日每一位為我放聲高歌的你們。說真的，這個特別版是台前幕後成就出來的，節目組鼓勵我上台那一刻我是有猶豫考慮的，如果在場的觀眾並沒有對這首歌熟悉到可以全場大合唱，那我豈不是破壞了節目的氣氛嗎，成為第一集的污點。」

哭成淚人。（Youtube@芒果TV音樂）

全場大合唱的歌聲令容祖兒非常感動。（Youtube@芒果TV音樂）

容祖兒續言：「但最後我還是鼓起勇氣走上去。我希望用真誠換取大家的體諒。在此，真的為節目組充足的資料收集，每一個精心設計的片段，充滿溫度的旁白，而感到對香港樂壇深愛珍重支持。作為今次的常駐歌手，我絕對有責任肩負起推廣港樂這個重任，希望這趟旅程為港樂帶來更美好的未來。」

節目出街後，容祖兒再在社交平台撰文分享感受。（容祖兒IG截圖）

由於「大合唱」的廣東話太過標準，引起網民熱議。（Youtube@芒果TV音樂）

不少歌手和網民留言鼓勵容祖兒，也替對方失聲而心痛。當中也在現場的方力申表示：「睇現場嘅時候已經好感動，而家再睇一次，仲係會毛管戙。我哋喺長沙拍攝，千人大合唱標準嘅廣東話，廣東歌嘅魅力原來可以咁厲害，咁有影響力。」但亦由於這段大合唱，無論廣東話和節奏都非常準，有網民質疑：「造假吧，外省啲人點會識講廣府話呀」；有網民回覆：「來得節目現場啲觀眾都係粵語歌受眾咯，大陸一堆人听粵語歌」、「從廣東邀請觀眾就行了，沒準人家比你粵語更標準」；但有網民不認同，覺得就算現在觀眾全來自廣東地區都會有參差，現場觀眾的口型也露出破綻：「完全無可能，觀眾都是各地各省份的人，你沒看裡面都是講普通話嗎？」、「十成 而且發音咁標準 難以致信」、「我一個香港人,心淡聽過N次,看著字幕跟唱,唱到歌詞密集段落都唱到乜乜漏漏」；另外也有網民表示：「只要識少少樂理，一聽就知有專業合唱團在內幫唱！拍子音準那麼齊的，你自己諗」，事件竟引起爭議。

「大合唱」意外引起爭議。（Youtube截圖）

「大合唱」意外引起爭議。（Youtube截圖）

不過有一點無需懷疑的是容祖兒的專業，其實容祖兒大可第二集再唱，但她並沒有這樣做，不但堅持上陣，不讓觀眾粉絲失望，而且還要補錄多一次，盡現天后的風範，其專業態度值得後輩學習。不少網民也祝福她早日康復，「祖兒姐聲音早日康復，心淡唱得好好听」、「聽得出聲音還未恢復到最佳狀態，不過還是很喜歡祖兒，永遠支持」、「天后天后」

容祖兒之後再補錄一次，非常專業。（Youtube@芒果TV音樂）

盡顯天后風範。（Youtube@芒果TV音樂）

眾圈中好友為祖兒打氣。（容祖兒IG）