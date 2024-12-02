神顏影后生圖流出面容浮腫行蹤惹揣測　傳懷第四胎後絕跡社交平台

現年44歲的張栢芝初出道憑一首《任何天氣》爆紅，清純外表加上神顏值俘虜不少少男心；後來她轉戰影壇，憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，榮膺影后，成為炙手可熱的女演員。近年張栢芝主力內地發展，品牌代言、綜藝節目、登台商演、直播帶貨等樣樣撈，而在2021年，張栢芝憑參演真人騷《乘風破浪的姐姐2》再度人氣急升，工作不斷，但感情上生活一直成謎。

張栢芝初出道憑一首《任何天氣》爆紅。（微博@張栢芝）

張栢芝於2004年憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

張栢芝早幾年藉《乘風破浪的姐姐2》人氣急升。（微博@張栢芝工作室）

近年張栢芝主力內地發展。（小紅書）

張栢芝現育有3子，大仔謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus）是與前夫謝霆鋒所生，孻仔生父則未有透露，而今年初又再傳出她懷第四胎，自此張栢芝便幾乎「絕跡」社交平台，行蹤神秘。不過近日，張栢芝又再成為網民討論的話題，皆因有網民分享張柏芝對上一次公開露面的照片，生圖與P圖分別甚大，網民慨嘆這位昔日女神也敵不過歲月的洗禮。

謝霆鋒與張栢芝於2006年結婚，2011年離婚。（視覺中國）

張栢芝為謝霆鋒誕下大仔謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus）。（微博@張栢芝）

育有三名兒子的張栢芝今年初傳出懷第四胎後，甚少在社交網站再發佈任何生活點滴。（網上圖片）

現時的張栢芝充滿女人味。（微博@張栢芝工作室）

有網民分享去年11月張栢芝到杭州出席代言護膚品牌活動的相片，相中她身穿一件閃閃背心白裙，打扮優雅地現身杭州出席美膚中心的代言活動，大會圖片中的張栢芝手腳纖瘦，顏值依然，高挺鼻樑、側面大曬完美下顎線。不過，在沒有P圖的相片下，張栢芝則面部浮腫鬆弛，笑起來勁深法令紋，網民也不禁慨嘆：「歲月真是把殺豬刀！」另外，網民翻查張栢芝對上一次更新Instagram已經是一年前的代言護膚，如今行蹤惹揣測。

大會圖片中的張栢芝皮膚光滑。（小紅書）

高挺鼻樑。（小紅書）

充滿少女味。（小紅書）

濾鏡下的張栢芝。（小紅書）

原圖直出的張栢芝。（視覺中國）

在沒有P圖的相片下，張栢芝面容浮腫。（視覺中國）