錢小豪飲食清淡體重維持130磅：而家靚仔兼皮膚滑嫩

錢小豪今日到場支持邵氏高層黃家禧新書發布會，精神極好。（陳順禎攝）

錢小豪早前因胃口變小、加上腰背舊患影響，暴瘦40磅導致身形變得「皮包骨」，令人擔心。今日他現身邵氏高層黃家禧新書發布會，精神飽滿。錢小豪接受訪問時今日趁機與大師兄、大師姐聚舊，又指自己當年未夠16歲入邵氏，輩分低唔敢講嘢，被誤會孤獨，直到後來見到錢嘉樂做《獎門人》啟發自己，再加上細仔錢穎德（Tinsley)鍾意攬頭攬頸，所以自己又學埋一份。

錢小豪之前被指「斷崖式蒼老」，獲不少好友致電關心。（陳順禎攝）

提到健康問題，錢小豪表示感謝各方好友關心，現時「又靚仔、反應又快，把聲又大」，叫大家放心。「上星期上磅時約61KG，自己都有少少驚，但我都成日食嘢，而家好似我15、6歲時啲磅數咁，都無辦法。」錢小豪透露現時飲食十分清淡，由於唔食煎炸所以皮膚十分滑流，多似湯水，但可能少肉類，肌肉流失導致跌磅，但他今年已進行兩次體檢，除膽固醇略超標外，其他一切正常。

錢小豪話自己如今靚仔皮膚又好。（陳順禎攝）

工作方面，錢小豪主要以直播為主，他解釋並非不拍戲，但要有好劇本才考慮，仲講笑話價錢都好緊要。「咁我都要養父母、又要養細仔，大仔唔使我養，呢5、6年成日跟住我喺橫店拍戲，呢排無理佢，佢都30幾歲，希望佢自己闖一番事業，我幫佢5、6年。」