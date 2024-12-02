前TVB綠葉兼足球員竟然已經70歲　逆齡生長似80後網民超驚訝

張國強最近不停在內地社交平台抖音拍片與內地網民互動，日前又出一條片，原來他即將踏入虛齡70歲！此話一出嚇窒不少網民，因為張國強完全沒有70歲的模樣，有人更誇張地說他看下去只似80後，雖然有點誇張，但張國強的確凍齡得宜，說他50歲也有人相信。

張國強拍片指自己即將70歲。（片段截圖）

網民驚訝他唔識老。（抖音截圖）

張國強在70年代後期加入TVB，從足球員退役成為全職演員，1988年張國強與太太Melinda結婚，育有一子兩女，為了讓仔女有更好的讀書環境，張國強決定舉家移民加拿大，而他多年來就加港兩邊飛工作，直至2004年回流香港。2008年張國強重返TVB，曾於多部劇集飾演反派，依然活躍於幕前！

張國強年輕時是一名職業足球員，他曾曬出當年做職業球員時的舊照，可見他眉清目秀，猶如混血兒一樣。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強凍齡得宜。（微博@張國強kk）

他仍活躍於幕前！（微博@張國強kk）

張國強當然也有凍齡秘訣，他曾於受訪時笑言一直以來確有很多網友問他保養心得，只是謙虛的他一直不知要如何回應：「其實依家大家都好識得保養架喇。」他指除了要多謝父母遺傳了好的基因給自己外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，有嘅好底子啦；至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。同埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」