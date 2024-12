高鈞賢曬婚照巨肚妻下月生得　戴婚戒握病母手：希望媽媽戰勝病魔

前香港先生冠軍高鈞賢(Matthew)現年40歲,近年屢傳好事近,早前出席活動時左手無名指上戴有戒指,但就拒透露是否婚戒,只稱下月初會公布開心事,而今日他正式宣布已在加拿大註冊結婚,亦透露太太懷有身孕,雙喜臨門。

高鈞賢今日宣布雙喜臨門,榮升人夫兼人父。(小紅書@高鈞賢)

他今日下午發布一系列婚照,二人在馬爾代夫拖手漫步沙灘,幸福浪漫。相中所見太太挺著巨肚,高鈞賢向傳媒表示老婆預產期為1月,將會生B女。不過他貼的其中一張相,有一張是戴著婚戒的他捉住病母的手,他說:「希望媽媽,戰勝病魔。I believe you can, you will.」高鈞賢向傳媒透露,母親患乳癌二期,已做完手術,自己在事業衝刺時,母親多次用"I believe you can, you will."鼓勵他,因此他亦希望送這句話給媽媽。

二人亦有拖手漫步沙灘,幸福浪漫。(小紅書@高鈞賢)

高鈞賢太太挺巨肚,相信離預產期不遠。(小紅書@高鈞賢)

此外,高鈞賢又寫下:「從相遇相知,到牽手結婚。在十二月份的2024總結,想告訴大家我們的計劃同時也不需要讓大家再有猜測。女人的付出一點不容易,我也會盡我所能去保護我的家,也希望得到的們的祝福。我會繼續努力做一個強爸爸、老公、兒子還有好演員的角色。」他亦表示已幫女兒改好名字,想似「Lion」般強,因此會叫Liona。

高鈞賢承諾做好爸爸、好老公,表示:「女人的付出一點不容易,我也會盡我所能去保護我的家。」(小紅書@高鈞賢)

高鈞賢亦曝光母親患病的消息,集氣希望母親能戰勝病魔。(小紅書@高鈞賢)

網民都留言跟他講恭喜,但亦有一個留言跟他道歉,有人說:「不好意思,我一直以為你是同志。」看來誤會很大。