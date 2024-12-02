高鈞賢曬婚照巨肚妻下月生得　戴婚戒握病母手：希望媽媽戰勝病魔

前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）現年40歲，近年屢傳好事近，早前出席活動時左手無名指上戴有戒指，但就拒透露是否婚戒，只稱下月初會公布開心事，而今日他正式宣布已在加拿大註冊結婚，亦透露太太懷有身孕，雙喜臨門。

高鈞賢今日宣布雙喜臨門，榮升人夫兼人父。（小紅書@高鈞賢）

他今日下午發布一系列婚照，二人在馬爾代夫拖手漫步沙灘，幸福浪漫。相中所見太太挺著巨肚，高鈞賢向傳媒表示老婆預產期為1月，將會生B女。不過他貼的其中一張相，有一張是戴著婚戒的他捉住病母的手，他說：「希望媽媽，戰勝病魔。I believe you can, you will.」高鈞賢向傳媒透露，母親患乳癌二期，已做完手術，自己在事業衝刺時，母親多次用"I believe you can, you will."鼓勵他，因此他亦希望送這句話給媽媽。

二人亦有拖手漫步沙灘，幸福浪漫。（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢太太挺巨肚，相信離預產期不遠。（小紅書@高鈞賢）

此外，高鈞賢又寫下：「從相遇相知，到牽手結婚。在十二月份的2024總結，想告訴大家我們的計劃同時也不需要讓大家再有猜測。女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家，也希望得到的們的祝福。我會繼續努力做一個強爸爸、老公、兒子還有好演員的角色。」他亦表示已幫女兒改好名字，想似「Lion」般強，因此會叫Liona。

高鈞賢承諾做好爸爸、好老公，表示：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家。」（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢亦曝光母親患病的消息，集氣希望母親能戰勝病魔。（小紅書@高鈞賢）

網民都留言跟他講恭喜，但亦有一個留言跟他道歉，有人說：「不好意思，我一直以為你是同志。」看來誤會很大。