騎呢前港姐結婚一周年晒家庭相簿　B女遺傳媽媽鬈毛頭超可愛

現年24歲有「東涌羅浩楷」及「佛祖」之稱的利愛安（Kirsten），雖然落選2021年香港小姐競選，但憑住極具喜感的天然捲髮，成功獲無綫（TVB）簽下三年合約，拍過《愛回家》演菲傭姐姐、客串《寵愛Pet Pet》等。去年利愛安突然奉子成婚宣佈結婚及懷孕，今年1月誕下B女Tilda，不時會在IG分享近況。不經不覺，昨日（1日）是利愛安的結婚1周年紀念，特別剪輯了一家人的開心片段，快滿一歲的囡囡Tilda 跟媽咪一樣天生鬈毛，眼仔睩睩面圓圓，超級可愛。

利愛安前年選港姐時，獲傳媒封以「東涌羅浩楷」稱號。（資料圖片）

利愛安雖然落選，但外形極具喜感，即獲TVB簽約。（ig@lenarbata）

利愛安（右）除客串《愛回家之開心速遞》外，演出機會不多。（電視截圖）

利愛安與男友同遊天壇大佛，更指希望佛祖保佑他們。（IG@lenarbata）

利愛安以英文寫道：「@xinnan.gao ❤️❤️❤️Tilda寶寶是我們彼此愛的後代❤️❤️❤️謝謝你成為一個支持我的丈夫，我們的寶貝女兒的父親，當然還有哈哈我的男朋友😂😂😂我的終身伴侶，期待與彼此有更多的回憶，更多的冒險和美食之旅哈哈❤️😍。你也教會了我一個新技能，就是騎自行車 🚴 ♀️😂😂2024年12月1日」。 #cutebabies」老公則情深回應：「親愛的，结婚一周年快樂！這一年来，有你與寶寶的陪伴，每一天都充滿了幸福和温暖。感謝你给予我的愛和支持，願我們的愛情永遠如初，携手共度更多美好的時光！❤️」

利愛安去年尾突然奉女成婚。（ig@lenarbata）

囡囡已經11個月大。（ig@lenarbata）

要洗禮。（ig@lenarbata）

利愛安做賢妻良母。（ig@lenarbata）

利愛安同哥哥感情深厚。（ig@lenarbata）

囡囡遺傳媽媽嘅攣毛基因。（ig@lenarbata）

超可愛。（ig@lenarbata）

一家三口。（ig@lenarbata）

利愛安退出娛樂圈，專心相夫教女。（ig@lenarbata）

同老公勁恩愛。（ig@lenarbata）

一家三口。（ig@lenarbata）