鍾嘉欣佛山三場個唱座無虛席　孺囡撐場遺傳好歌喉：好大聲又清脆

鍾嘉欣Linda一連三場佛山站演唱會圓滿落幕，繼早前在廣州開騷後，相隔三個月再舉行個唱，反應依然熱爆，三場均座無虛席，Linda更罕有獲父母及孺囡Anika由溫哥華到佛山捧場，難怪Linda指佛山站演唱會，對她來說別具意義。



鍾嘉欣Linda一連三場佛山站演唱會圓滿落幕。

鍾嘉欣Linda又唱又跳炒熱全場氣氛。

鍾嘉欣Linda一連三場佛山站演唱會圓滿落幕。

個唱流程、舞台設計、服裝及燈光效果都有所更新，鍾嘉欣表示：「有咗上次經驗，今次心態有啲唔同，亦都變得輕鬆咗，今次重點反而係點樣令個演唱會進步，睇番之前嘅片段、觀眾嘅反應，從而去調節，希望每場演出都畀到觀眾新鮮感，令觀眾覺得值得嚟睇，亦因為每場嘅變化，令自己有一份刺激感。」Linda指，佛山站演出除保留「扔花球」，還加插「民選」歌曲環節：「扔花球環節，我同樣會親手寫上一個特別Message放喺花球，但今次我最難忘係民選歌曲環節，事先畀網民揀選喜歡嘅歌曲，然後我再去唱；仲有一個環節，係觀眾一齊唱《月亮代表我的心》，令我好感動，因為我而家住得比較遠，但仍然可以心連心，保持着呢種關係係好難得，當望見月亮時，不論身在何地，仍然好似連繫住咁，而呢首歌，亦係劇集《護花危情》一首好重要嘅歌，好代表到我嘅愛。」

鍾嘉欣Linda罕有獲父母及孺囡Anika由溫哥華到佛山捧場

鍾嘉欣Linda罕有獲父母及孺囡Anika由溫哥華到佛山捧場

猶記得廣州站個唱，一班好姊妹及好友到場，令Linda大感驚訝，而今次佛山站亦有「重量級」觀眾撐場，Linda說：「係我好重要嘅人嚟睇我演唱會，佢哋係我阿爸阿媽同埋細囡，其實我入行咁耐，阿爸阿媽好少機會睇我演出，阿爸直頭係未睇過，好開心佢哋終於可以睇到，親身見證佢哋個女努力嘅表現。因為我大囡同個仔都要返學，所以淨係細囡嚟，佢都係第一次睇我演出，佢嘅反應好興奮，雖然佢戴住耳塞，但都睇到又跳又唱。」Linda還感謝梅小青及劉家豪撐場。Linda續說，獻唱《做你的晨曦》時，被觀眾席上的媽媽感動到喊，她表示：「呢首歌係講我對女兒嘅愛，因為今次媽媽在場，唱呢首歌時會憶起好多媽媽湊我嘅回憶，令我忍唔住喊，冇諗過自己會喊，好感動，所以每次望到觀眾席上嘅爸爸媽媽同個囡，我都要避開視線。」

梅小青劉家豪專誠撐鍾嘉欣。

提到孺囡Anika，Linda表示三名子女當中，她覺得Anika最有機會繼承其表演的「衣砵」：「佢雖然最細個只有兩歲，但性格比較外向，把聲好大聲又清脆，唱歌應該會幾好聽，而且佢一聽到音樂及拍子聲就會跳舞，好有節拍感。」個唱後，Linda透露將一家五口來港過聖誕節，對此一家心情十分興奮，她說：「老公疫情後都返過香港，佢好期待，因為佢有好多親戚喺香港，其實三人小朋友都嚟過香港，佢哋好鍾意香港呢個地方，覺得香港好方便、好多姿多彩，就算行街買衫嘅款式都畀加拿大多，每次返嚟香港，佢哋都會學到好多廣東話，我都想帶佢哋返嚟多啲。」