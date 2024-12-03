30歲TVB小花何依婷宣布有喜！　大曬孕肚靚媽味濃IG發文：1+1=3

現年30歲的無綫（TVB）小花何依婷（Regina）2017年參選港姐奪得亞軍後入行，憑甜美外貌及清純氣質深受網民喜愛。她去年12月嫁圈外男友Cedric結婚，榮升人妻。Cedric從事物流工作，有傳他住入價值3千多萬的紅磡樓王之稱的海名軒，疑為富二代，兩人在峇里島舉行婚禮。何依婷多月來均甚少現身幕前，更缺席台慶，今日（3日）傳出喜訊，原來何依婷已懷孕！

何依婷升呢住豪宅！（IG/@reginahyt）

何依婷海外婚禮相當奢華。（IG：@reginahyt）

何依婷今日（3日）現身大埔出席聖誕活動宣布懷孕。她穿上粉紅色短裙大曬孕肚。她接受媒體採訪透露已完成產檢，穩定了再同大家講。她又指3個月前拍完《金式森林》才知有咗，陀B期間經常嘔吐及胃脹，反而瘦了，但會Keep住工作。

何依婷於Instagram發文分享懷孕喜悅：「1+1=3 3個人的海島之旅 感恩寶寶的到來 是上天賜給我們最珍貴的禮物 經歷這個神奇的懷孕之旅 期待你成為健健康康、肥肥白白的小寶寶 感謝老公的照顧 讓我自由地做自己喜歡的事情 無論工作或玩樂都無限支持 讓我做個快樂的小孕婦 懷孕後 真的體會到天下間所有媽媽的不容易 祝大家身體健康～妳們辛苦了！ 希望我們的寶寶都快高長大平平安 #momtobe #worthit #babymoon」

何依婷在Instagram發文分享懷孕喜悅。（IG@reginahyt）

何依婷在Instagram發文分享懷孕喜悅。（IG@reginahyt）

何依婷在Instagram發文分享懷孕喜悅。（IG@reginahyt）

何依婷大曬孕肚。（TVB娛樂新聞台）

何依婷大曬孕肚。（TVB娛樂新聞台）

好靚呀。（TVB娛樂新聞台）

好靚呀。（TVB娛樂新聞台）

何依婷之前缺席台慶，原來去了度假。當時她曬出泳衣照，都刻意遮住個肚。（IG圖片）

何依婷之前缺席台慶，原來去了度假。當時她曬出泳衣照，都刻意遮住個肚。（IG圖片）

何依婷5月出席活動，穿試鬆身外套遮住個肚。（葉志明攝）