前TVB古裝美人離婚後移民未能見仔女　街坊裝單拖買外賣依舊童顏

童星出身的唐寧一向是觀眾心中的短髮女神，她在TVB拍過不少劇集，亦是圈中數一數二的「古裝美人」，《大唐雙龍傳》中師妃暄一角造型清秀，成為經典。

唐寧（右下）童星出身，小時候已是美人胚子。（網上圖片）

唐寧是觀眾心目中的古裝美人。（劇照）

她在《大唐雙龍傳》飾演師妃暄，是一大經典角色。（劇照）

她2010年與「舞台劇才子」鄧偉傑結婚，誕下一仔一女，婚後亦大幅減產，專心照顧家庭。不過唐寧與男方最終敵不過七年之癢，2017年宣布離婚，唐寧前年更毅然移居紐西蘭，轉行做YouTuber重新開始，分享自己學英文、學種田的生活。

唐寧移居紐西蘭生活，轉行做YouTuber。（YouTube@Leila Kong 唐寧）

唐寧親自落田種菜，收割農作物。（YouTube@Leila Kong 唐寧）

有人好奇為何未見仔女出鏡，唐寧曾眼濕濕說：「最唔慣係啲仔女唔喺自己身邊，呢樣嘢係永遠都唔會習慣……呢一刻，佢哋仍然未喺我身邊，但呢方面，我真係真係唔想講太多，牽涉到其他人就唔適合講太多，我明白大家係對我係出於善意關心。」換言之，唐寧是隻身移民，勇氣相當大。

有人好奇為何未見仔女出鏡，唐寧曾眼濕濕說：「最唔慣係啲仔女唔喺自己身邊。」（IG@leilakong1205）

唐寧現時與愛犬生活。（IG@leilakong1205）

日前有網民在紐西蘭北岸的連鎖快餐店，捕獲到唐寧買外賣，她身穿鬆身街坊裝並素顏，打扮隨性，在自助點餐機前嘴扁扁。該網民說：「寧妹妹一點都沒變」，又讚她：「連點單時面部表情都還是那麼可愛，簡單跟她say了聲hi，你們還記得她麼？」相中所見唐寧仍然不負「不老女神」之名，即使後日便踏入43歲，但素顏仍明顯保持到童顏樣，日前有網民有餐廳偶偶她，唐寧亦大方合照，生圖所見她依舊甜美可愛，保養得相當好。

日前有網民在紐西蘭快餐店捕獲到唐寧買外賣，她身穿鬆身街坊裝並素顏，打扮隨性，在自助點餐機前嘴扁扁。（小紅書）

日前有網民有餐廳偶偶唐寧，她亦大方合照，生圖所見她依舊甜美可愛，相當童顏。（小紅書）