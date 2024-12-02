萬千星輝2024｜陳豪無諗追平視帝紀錄　與譚俊彥高EQ回應戴假髮

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單今日（2/12）在電視城揭曉，陳豪和譚俊彥同憑《企業強人》提名「最佳男主角」，上屆視帝陳豪若今年冧莊的話，便三奪視帝，追平羅嘉良、黎耀祥和郭晉安的紀錄；而譚俊彥除了入圍角逐視帝外，還有「最佳男主持」和「最佳電視歌曲」。

陳豪在台上笑言：「個獎都未摸熱，就要交返出嚟，唔係好捨得。」（梁碧玲攝）

陳豪在台上笑言沒想到這麼快就一年，即是「個獎都未摸熱，就要交返出嚟，唔係好捨得。」受訪時，問到陳豪有無信心冧莊，追平三屆視帝紀錄？陳豪自言沒有特別去計，上年攞了已經很滿足，不要那麼貪心，而且其他候選人都是旗鼓相當，但如果給他，他當然也會要。譚俊彥則抱佛系心態，每一位獲得提名都是肯定；而他最開心是有份角逐「最佳電視歌曲」，因為現在有聲夢，又有中年好聲音，愈來愈難有歌唱，今次可以同胡定欣合唱一首歌，已經是贏了。

陳豪表示和譚俊彥是同一套劇集，不算自己人打自己人，與其他候選人都是旗鼓相當。（梁碧玲攝）

譚俊彥稍後會努力拉票。（梁碧玲攝）

另外，吳家樂、鄧兆尊和梁思浩在網台節目《娛樂好好玩》中，講到陳豪和譚俊彥拍劇戴假髮，令兩人髮型受到關注。兩位當事人都表示不介意，陳豪自言無論拍劇、做藝人，最緊要是將自己最好一面拿給大家看。他們讚你們沒有無違和感？譚俊彥解釋戴假髮是因為拍劇要飾演不同階段，所以要配合角色需要作出調整，有時可能一日要拍四個階段，沒可能每一次都一樣，就像拍古裝，大家都有不同的造型。陳豪表示都明白，有時他們可能要演回十年前的髮型，他自己都有點「唔係好過得去」，並笑言：「或者下次我們早點出聲，可不可以弄好一點。」