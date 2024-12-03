萬千星輝2024｜傅嘉莉哭成淚人恨攞獎　多謝珍姐點醒踏實做好自己

傅嘉莉（Kelly）今年憑《神耆小子》和《反黑英雄》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女配角」，以及再度角逐「飛躍進步女藝員」兩個獎項。傅嘉莉昨日（2/12）出席記者會，在台上分享感受時哭成淚人，直言這幾年都很給心機去做好自己，也要感謝她其中一位伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。

傅嘉莉在台上分享感受時哭成淚人。（梁碧玲攝）

傅嘉莉接受《香港01》訪問時，表示因為上年沒有機會上台多謝想多謝的人，所以就趁今次機會把自己想講的講出來，沒想到愈講愈激動。問到是否因去年原本是「女配」大熱，但最後失獎，所以有點不甘心？傅嘉莉直言完全沒有，她也很喜歡看《新聞女王》，而且每一個演員復出都是一樣的，都要很努力、很用心才能站上領獎台。

傅嘉莉感謝她其中一個伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。（梁碧玲攝）

至於去年在「飛躍進步女藝員」輸給劉穎鏇，今年再度角逐？傅嘉莉直言今年都很多同事競爭，所以都難，但很開心可以繼續爭這個獎，大家見到我進步都不錯。但身邊競爭的女藝員年紀都比她少，站在一起會不會有點尷尬？傅嘉莉直言都有網民說她這個年紀是不是不應該參加，但她覺得並不是，因為現在多了一個新人獎，新人還新人，飛躍還飛躍，所以她不介意。今年想攞「女飛躍」先？她笑言：「是的，是但一個都行，衣著獎都可以。（望零的突破？）是，總之有獎就可以。」

傅嘉莉希望今年頒獎禮上零的突破。（梁碧玲攝）

談到她特別激動多謝珍姐，傅嘉莉稱之前有段時間珍姐和樂小姐都叫過她去開會，兩位都給了很多意見她，特別是珍姐，說到這，傅嘉莉又忍不住眼濕濕，「是珍姐找我返TVB，她給我很多信心。有一段時間我有很多不同的新聞，珍姐說看了我很多訪問，她說你都不會講話的，不如就不要講，踏踏實實去做好自己，用作品說話，這5個字我記到現在。這近年很多人都說Kelly很低調，好像隱形了，其實我是想做給珍姐看，你跟我說的話我有放在心裡。」