萬千星輝2024｜樊亦敏升呢爭視后　感激TVB在她患病光頭時不嫌棄

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單昨日（2/12）於電視城公布，「三太」樊亦敏繼兩年前憑《愛·回家之開心速遞》「白天娥」一角獲得「最受歡迎電視女角色」後，今年再上一層樓，憑《神耆小子》入圍角逐「最佳女主角」，與楊茜堯、胡定欣、張曦雯、林夏薇及龔嘉欣等爭奪視后。

樊亦敏憑《神耆小子》入圍角逐「最佳女主角」，與楊茜堯、胡定欣、張曦雯、林夏薇及龔嘉欣等爭奪視后。（梁碧玲攝）

樊亦敏接受《香港01》訪問時，坦言恨攞「最佳女主角」，因為是一個肯定，而且TVB是她娘家，打的第一份工，所以在這個地方攞這個獎意義特別重大。樊亦敏表示其實出席記者會前她是不知有什麼提名，所以當知道有份角逐「最佳女主角」時感到很驚喜，更沒想她在《神耆小子》獻唱《甜蜜蜜》都能入圍「最佳電視歌曲」，所以感觸良多。

樊亦敏感謝TVB陪伴她長大，在她1991年免疫系統出現問題時沒有嫌棄。（梁碧玲攝）

樊亦敏回想1991年參加《香港小姐》入公司，雖然中間離開過，但最終都是回到娘家，而這個娘家在她最低潮的時候依然接受她，「不管我當時身體情況好差，公司沒說過不續約；甚至我當年選完港姐之後，免疫系統已開始有問題，所以我做《佳人有約》的時候，很多外景是去不到，因為我脫髮到差不多光頭要戴假髮，當時很多人就覺得我一定是有特權，否則劉嘉玲和陳奕詩都要出外景，為何你不用？所以我跟公司講既然這樣，不如我退出，不做好了。原本我還有機會和鄭伊健到台灣發展，但我都做不到，但公司就跟我講妳不要放棄，拍不到劇集就做主持，所以我主持《勁歌金曲》那麼多年，我一直都是戴假髮，我是從來沒跟別人說過。」

樊亦敏笑言無論最後得獎與否，都當自己已攞獎。（梁碧玲攝）

樊亦敏還分享當年與袁詠儀和李克勤合作劇集《他來自天堂》時，她也是戴著假髮，「記得我每次看回放的時候，我都是看我的假髮有沒有穿崩，但我又不敢跟別人說，所以當時傳媒朋友就覺得我很奇怪，約你出去訪問又不做，綜藝又覺得叫你去玩游水遊戲又不去，因為我戴著假髮，害怕游水會掉出來。」

樊亦敏回想當年要戴著假髮開工，但公司很包容，安排很好的梳化給我，以免她穿崩；但也因為她戴假髮，很多工作做不到，令別人誤會她工作態度差。（梁碧玲攝）

因為不知病情何時會康復，過了5、6年後樊亦敏開始想是不是應該去做其他，出去外面見識過後，她獲監製林志華邀請回巢與苗僑偉和林峯拍攝《雷霆掃毒》，演一個歌手。樊亦敏趁機說：「其實我都喜歡唱歌，偷偷地跟大家說，我都想參加《中年好聲音》，但公司說好像演員不行，而且我要專心演好三太，其實我唱歌都有個願望。」樊亦敏又勉勵現在有失意的朋友，每個人都會經歷很多事情，有高潮有低潮，最重要有信心，一路增值自己，「所以無論我攞不攞到這個獎，我都覺得自己攞了！」

樊亦敏沒想她在《神耆小子》獻唱《甜蜜蜜》能入圍「最佳電視歌曲」，自言也有一個歌手夢。（梁碧玲攝）