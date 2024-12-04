黑白森林劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《黑白森林》陸劇有趙浚凱作為編劇和執導，由丁禹兮、寧理、韓雪領銜主演的一套以現代懸疑刑偵為題材的電視劇。「黑白系列」被譽為是近幾年刑偵劇的口碑佳作，出品《黑白禁區》、《黑白密碼》等，今次由同一導演推出，延續了一貫的風格，還有新的劇情和人設，加上《永夜星河》的丁禹兮做主角，拍擋老戲骨寧理，相當令人期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

黑白森林官微@Weibo

《黑白森林》｜電視劇情大綱

樂觀任性的青年刑警文彬彬（丁禹兮 飾）重視重義、喜愛自由，不小心遺失了自己的配槍，意外揭開埋藏已久的驚天大秘密。汕尾公安刑警支隊長邢良（寧理 飾）擁有極高的耐性和自制力，在他的協助下，文彬彬成功潛入黑勢力社團，與惡勢力展開智勇較量，從中尋找失去的配槍。雖然困難重重，但他堅持不懈，跨過所有難關，使劇情跌宕起伏，最終揭開真相，解開案件種種謎團，成功捉拿幕後凶手，將惡勢力一網打盡，呈現法律與情感的對抗，刻畫人性的光輝與價值。

《黑白森林》播出時間｜最新追劇日曆

《黑白森林》電視劇一共有28集，由騰訊視頻播放，會員首日更新4集，首周週四至週日更新2集。

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《黑白森林》｜演員人物關係圖

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《黑白森林》｜演員

丁禹兮 飾 文彬彬

青年刑警，遺失配槍，潛入惡勢力查案

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寧理 飾 邢良

汕尾公安刑警支隊長，有耐性和自制力，幫助文彬彬

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韓雪 飾 文紫萱

女強人

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孫遜 飾 鮑晨焰