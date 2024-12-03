黑色月光｜黃翠如「悲劇式復仇」演技終平　網民力撐攞最佳女配

台慶劇《黑色月光》昨晚（2日）一集被形容是黃翠如的Show Time，飾演余滿月（楊茜堯飾）細妹余曦晨的她，終找到機會殺死當年強姦自己的Barry（馬貫東飾）報仇，雖然最終真正殺死Barry的是卓慧雲（林夏薇飾），但不知就裏的曦晨因而得到解脫…昨晚翠如的復仇戲碼相當難演，無論船上三分半鐘刺殺馬貫東的攤牌戲、抑或殺人後遇到柏中（楊明飾）的釋懷一幕，翠如富感染力的層次式演技均大大感動了網民。在船上，Barry被曦晨刺了一刀後感到莫名其妙，即使曦晨已表明是因為當年事件（強姦事件），Barry依然沒有半點記憶，翠如得悉對方對奪走自己貞操如此不以為然時，表情馬上由憤怒轉為震驚、再由震驚轉為悲情失笑。之後，曦晨向Barry咬牙切齒吼叫：「呢十幾年，我無時無刻都諗起你！」，表情哀傷得來還帶點失常，可惜Barry依然搞不明白曦晨報仇目的；受盡刺激的曦晨，最後由極怒變為失焦，並再度瘋狂怒吼：「你強姦咗我呀！」最終曦晨向Barry先後刺了兩刀後倉皇逃走、渾身是血的她帶著恍如失卻靈魂的軀體在街遊蕩，最終向趕到現場的柏中含淚帶笑地道出埋在心中多年的委屈，由傻笑、到無辜、到釋懷痛哭，都演繹到位又有感染力。

當認清自己嘅深切痛苦，喺仇人心入面竟然咩都唔係嘅時候，曦晨崩潰痛哭。

翠如昨日在個人社交網亦有提及相關場口，並自揭相關場口是臨時加戲：「很喜歡的一場戲，一場臨時加的戲，記得拍之前我很迷惘的問監製佳導，他告訴我，怎樣演也可以，說什麼對白也可以，怎樣哭也可以，就是要記住『釋放』這個題目。跟着感覺走，放下，然後釋懷。感謝每一個角色，讓我學習人生，拍完了這一場戲，余曦晨釋懷了。」劇集總監製佳導及翠如好友陳自瑤，亦有在帖文留言力撐翠如，佳導：「很好的一場戲，從心出發的表演永遠是最動人的！謝謝翠如。」陳自瑤：「做得好好（加心心Emoji），你的努力已經被看見（拍掌Emoji）。」至於網民同樣是正評不斷，更有人覺得翠如值得問鼎今年女配角獎項：「Proud of u」、「呢段真係好正！」、「跟住曦晨釋懷了」、「我相信你的角色一點都不容易演！」、「辛苦你了」、「What a breakthrough in your career」、「這一段真係看一次哭一次」、「翠如拿捏得非常好，好Touching」、「黃翠如今年最佳女配角好大機會，呢集真係做得太好」、「演得很好，睇到好心痛」、「這段是曦晨高光」、「好想抱抱曦晨」、「我覺得很有感染力啊！」

曦晨一字一淚咁向Barry爆發壓抑心中多年嘅委屈，可惜換來Barry黑人問號。

至於被指在結局篇由頭帶到落尾的林夏薇，今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘，當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」，更是贏得了廣泛的好評，網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯，除指見識到真正的「演技大爆發」，更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作。

翠如淡妝獲讚清純。