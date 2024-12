黑色月光｜黃翠如「悲劇式復仇」演技終平　網民力撐攞最佳女配

台慶劇《黑色月光》昨晚(2日)一集被形容是黃翠如的Show Time,飾演余滿月(楊茜堯飾)細妹余曦晨的她,終找到機會殺死當年強姦自己的Barry(馬貫東飾)報仇,雖然最終真正殺死Barry的是卓慧雲(林夏薇飾),但不知就裏的曦晨因而得到解脫…昨晚翠如的復仇戲碼相當難演,無論船上三分半鐘刺殺馬貫東的攤牌戲、抑或殺人後遇到柏中(楊明飾)的釋懷一幕,翠如富感染力的層次式演技均大大感動了網民。在船上,Barry被曦晨刺了一刀後感到莫名其妙,即使曦晨已表明是因為當年事件(強姦事件),Barry依然沒有半點記憶,翠如得悉對方對奪走自己貞操如此不以為然時,表情馬上由憤怒轉為震驚、再由震驚轉為悲情失笑。之後,曦晨向Barry咬牙切齒吼叫:「呢十幾年,我無時無刻都諗起你!」,表情哀傷得來還帶點失常,可惜Barry依然搞不明白曦晨報仇目的;受盡刺激的曦晨,最後由極怒變為失焦,並再度瘋狂怒吼:「你強姦咗我呀!」最終曦晨向Barry先後刺了兩刀後倉皇逃走、渾身是血的她帶著恍如失卻靈魂的軀體在街遊蕩,最終向趕到現場的柏中含淚帶笑地道出埋在心中多年的委屈,由傻笑、到無辜、到釋懷痛哭,都演繹到位又有感染力。

當認清自己嘅深切痛苦,喺仇人心入面竟然咩都唔係嘅時候,曦晨崩潰痛哭。

翠如昨日在個人社交網亦有提及相關場口,並自揭相關場口是臨時加戲:「很喜歡的一場戲,一場臨時加的戲,記得拍之前我很迷惘的問監製佳導,他告訴我,怎樣演也可以,說什麼對白也可以,怎樣哭也可以,就是要記住『釋放』這個題目。跟着感覺走,放下,然後釋懷。感謝每一個角色,讓我學習人生,拍完了這一場戲,余曦晨釋懷了。」劇集總監製佳導及翠如好友陳自瑤,亦有在帖文留言力撐翠如,佳導:「很好的一場戲,從心出發的表演永遠是最動人的!謝謝翠如。」陳自瑤:「做得好好(加心心Emoji),你的努力已經被看見(拍掌Emoji)。」至於網民同樣是正評不斷,更有人覺得翠如值得問鼎今年女配角獎項:「Proud of u」、「呢段真係好正!」、「跟住曦晨釋懷了」、「我相信你的角色一點都不容易演!」、「辛苦你了」、「What a breakthrough in your career」、「這一段真係看一次哭一次」、「翠如拿捏得非常好,好Touching」、「黃翠如今年最佳女配角好大機會,呢集真係做得太好」、「演得很好,睇到好心痛」、「這段是曦晨高光」、「好想抱抱曦晨」、「我覺得很有感染力啊!」

曦晨一字一淚咁向Barry爆發壓抑心中多年嘅委屈,可惜換來Barry黑人問號。

至於被指在結局篇由頭帶到落尾的林夏薇,今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技,迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘,當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外,薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」,更是贏得了廣泛的好評,網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯,除指見識到真正的「演技大爆發」,更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作。

