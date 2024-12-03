與天地對話｜媽媽現身林盛斌自責爆喊　難忘97金融風暴父債子還

《與天地對話》昨晚（2日）及今晚嘉賓繼續是踏足澳洲北領地林盛斌（Bob），這兩集阿Bob將勇闖禁地、踏足原住民保護區，並深入了解原住民生活，一嘗原住民「零調味」烹調的惹味燒鵝。阿Bob還採訪了具有不同藝術天分的原住民，了解他們背後特有的故事。而出名無所不談的阿Bob，昨晚及今晚分別會在節目中暢談親情及事業危機，當中除罕有地提及當年太太不幸流產的遺憾、父親破產對自己造成的影響、人生第一次覺得自己演藝事業Game Over的震撼經歷外，還大方回顧了自己當年醉酒鬧事所帶來的傷害及啟示。

阿Bob自覺係孝順乖仔。

娛樂圈馳名「多仔公」阿Bob與太太黃乙頤均十分喜愛小朋友，因為他們覺得小朋友能帶來希望及歡樂，就在他們決定生第四胎時，不幸的事情發生了：「嗰陣同太太商量不如生多一個，跟住就努力造人，然後好彩好快就成孕，但又好唔好彩咁陀咗2-3個禮拜左右，我太太話畀我知小產咗，嗰一刻都係唔開心同失落嘅。」不過向來正面的阿Bob，決定再努力嘗試的同時，並在朋友的佛堂為逝去的小生命進行儀式：「希望佢可以去到佢想要去嘅地方，我好記得我同太太喺喇嘛師傅念緊經時，我哋不約而同喺心入面同BB講：『如果你想返嚟我哋呢一個屋企，你就返嚟啦，我哋隨時歡迎你。』唔知係神明保佑定係點，隔咗大概一到兩個月左右，（太太）真係又有咗，就係依家嘅細佬，我哋好開心、好感恩。」

但當佢睇片，見到媽咪好懷念自己細個對佢黐身黐勢嘅日子時，阿Bob即自責爆喊。

家庭觀念很重的阿Bob，還談及了當年因為1997年金融風暴，令原本生意做得不錯的林爸爸欠債累累，阿Bob亦一度要孭起為家人還債的重任：「有段時間係差到，我記得我讀大學時申請咗兩張信用卡，佢哋係要透支啲錢去維持家庭嘅生活…佢哋仲將所有值錢嘅嘢都拎咗去當。」一直將這件事記在心中的阿Bob，於出來社會工作後的第七年，終於因為得到一筆可觀收入，將人工拿去買了兩隻與父母當年當掉的同款手錶送回給父母，令父母甜在心頭。雖然自覺已是合格的兒子，但直到製作組拿出之前林媽媽拍下的影片，林媽媽在片中提到希望阿Bob多點陪伴自己「食吓飯飲吓茶」時，阿Bob即時淚腺失守，並公開在鏡頭前向父母致歉：「對唔住，我係做得唔夠好。我覺得林盛斌以前係孝順啲嘅，以前會陪伴自己父母多少少，但近呢十年、八年真係少咗。」

今晚一集，阿Bob則會暢談人生「最大一次公關災難」：「大到令我覺得可能要玩完，就係12、3年前第一次上雜誌封面，我記得封面出街前，嗰晚有個朋友打畀我，話影到我買鹹碟…當時我一睇個封面，條題類似係好男人人設崩壞，買四仔。嗰時我心諗死火，我第二朝打電話畀澳門啲老闆，話我喺香港出咗事，問佢可唔可以收留我？嗰時我直頭覺得係世界末日，嗰陣其實我屋企都已經有兩個小朋友，咁我唔可以冇收入、唔可以唔揾食。」之後決心面對自己錯失的阿Bob，逐一致電當時合作的客戶道歉之餘，還向對方表示可以隨時換人，豈料換來的竟是意想不到的答案，有客戶更表示，預備了一隻儲有三千多套鹹片的usb，叮囑阿Bob「以後唔好再買嗰啲碟」。阿Bob邊說邊感嘆：「真係做錯咗，咪改過咯！」

但當佢睇片，見到媽咪好懷念自己細個對佢黐身黐勢嘅日子時，阿Bob即自責爆喊。

阿Bob還坦言加入電視台頭兩、三年，因為剛巧遇上管理層變動，有一段長時間沒有工作，除了當時一直主持中的J2節目《兄弟幫》之外，連上節目當嘉賓的機會也完全沒有。直到一次在TVB節目巡禮中，被安排了一段兩分鐘的節目介紹急口令，才令阿Bob的事業得以扭轉：「我收到嗰篇稿係嘩一聲，幾版紙滿晒之餘，啲對白好甩咳、好難講，係好硬嘅料嚟，但我就諗：『唔得，一定要諗吓點樣可別開生面咁樣講出嚟！』」結果阿Bob成功令全場藝人企起身拍晒手掌，阿Bob憶述時感嘆：「唔係因為見到有曙光你先堅持行落去，而係因為你堅持行落去，你先見到個曙光。」想知阿Bob當日嘅表演有幾精彩？以及曾瘋狂醉酒鬧事的阿Bob，是如何克服陋習？密切留意今晚播出的《與天地對話》。