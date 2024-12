港姐季軍訓話工人姐姐片段流出　被指責「公主病」獲富商老公力撐

現年54歲的梁佩瑚(Isabel)在1989年參選港姐獲得季軍後入行,早年已淡出娛樂圈。她在朋友介紹下認識細她一年的現任內蒙古富商老公郭雲飛,兩人因同樣熱愛打高爾夫球而結緣,並於2016年在三亞舉行了盛大婚禮。雖然梁佩瑚婚後沒有生B,但亦無損她與老公的感情,她更將繼子視如己出,全力照顧家庭,過住少奶奶的生活。

梁佩瑚(Isabel)在1989年參選港姐獲得季軍後入行。(影片截圖)

日前,梁佩瑚的內蒙古富商老公郭雲飛就公開一條老婆在複式豪宅與工人姐姐對話的片段,當中的態度受到不少網民熱議!雖然富商老公郭雲飛一度替老婆反撃,但最後仍刪除了該片段。影片中,工人姐姐錯配了不同圖案的碗碟,梁佩瑚就用英文講道:「This and this, is a pair, ok? Don't use this again, this is so pretty right? This matching so pretty.And this is nonsense. Ok? Remember!」不過該片梁佩瑚的表情就惹來不少網民就指責有「公主病」,甚至有人稱:「地主想玩貴族花樣」等等,而富商老公郭雲飛就反撃稱:「我太太就是貴族,在我這裡!」和「你請個工人也要帶教的。」

港姐季軍訓話工人姐姐。(截圖)

梁佩瑚現時擁有幸福婚姻可算是苦盡甘來,她遇見丈夫前的感情路坎坷不斷,她曾在接受訪問時透露曾三度被悔婚,除了被騙錢之外,更曾在不知情下介入別人的婚姻,遭到對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌,自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年,但幸好最終亦遇上真命天子。