47歲田蕊妮自揭患肺腺癌台灣治療中：第一次開刀做手術

現年47歲視后田蕊妮，12月3日下午在社交網上載病床照，宣布自己早前被診斷患初期肺腺癌，人生首次入院做手術。



視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

留言全文如下：

「第一次開刀做手術」

之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了，杜先生知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的趙盈凱醫生，從看診到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。

他每次問完問題後都會問我：「還有什麼問題嗎？」

我每次都是說：「無」

直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：「你真的是第一次開刀做手術嗎？」

我：「是啊」

她說：「你真的一點都不緊張耶，心跳只有66」

當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳￼￼😂

47歲田蕊妮患肺腺癌。 （IG：@tinyuilee）

47歲田蕊妮患肺腺癌。 （IG：@tinyuilee）

話說回來，台灣醫療真的很好，可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很化算，而且最重要的是人，他們每一位醫護人員都相當細心，由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好，￼真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。

最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」🫶🏻￼

最後，手術非常成功，病人亦相當精𩆜，大家都不用擔心我喔😘