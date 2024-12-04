任晴佳於巴黎名媛舞會被搶風頭　神秘名媛媽媽竟是前TVB力棒花旦

影帝任達華與名模琦琦的20歲女兒任晴佳（Ella）今年獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會受盡觸目，當中她更有與已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）以及一位美若天仙的神秘名媛合照，三位無論美貌和氣質都屬頂流級別，照片隨即掀起熱討，亦有不少人想一探神秘名媛的背景。

不少網民都大讚被右邊的神秘名媛所吸引！（小紅書照片）

原來神秘名媛叫Angel Lee（李朗怡），香港盈科集團總裁女兒，而她的媽媽更是無綫前力捧花旦之一的梁婉靜，憑參演港台節目《香蕉船》出道，故有「香蕉船姐姐」的稱號。由於她的身形高挑，兼有一頭長長的烏黑長髮和秀麗樣貌，散發一股仙氣，故加盟無綫後，劇接劇，代表作包括︰《射鵰英雄傳》及《壹號皇庭》系列。不過，梁婉靜婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教女，做少奶奶。因為她的老公李智康大有來頭，既是李澤楷的「頭馬」，又是盈大地產的主席 ，身家「億億聲」。

最美富二代！（小紅書照片）

現年22歲的Angel Lee（李朗怡）擁有明星媽媽的美麗基因，加上億元身家爸爸的護蔭，是索爆「億元星二代」的表表者。由於夫妻不愛高調，故梁婉靜甚少跟昔日娛圈中人聯絡，只間中孖老公出席富豪雲集的除夕晚會；而她的重任則是悉心栽培獨生女Angel。事實上，Angel天生麗質，完全遺傳了媽媽的美麗基因，眼大大、皮膚白皙；加上一把烏黑長髮和一雙四十二吋的秀麗長腿，比起年輕時的梁婉靜，更索更標緻。延續媽媽仙氣的Angel，2018年就獲選為「全球二十位年輕優秀女性」。

二人份屬好友！（IG/@alicehoxx_fansclub）

仙氣！（微博照片）

好有氣質！（微博照片）

媽媽是無綫前力捧花旦之一的梁婉靜！（微博照片）