劉家昌驚傳死訊！曾與前妻甄珍爭家產　狠斥母子貪得無厭

劉家昌驚傳死訊！據台灣傳媒報道，81歲的劉家昌病逝，該傳媒指聯絡過劉家昌在香港的朋友，證實劉家昌在昨日病逝的消息。

劉家昌與前妻甄珍在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂，劉家昌更在微博罕見發文，砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）無情奪產，狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」，又大爆甄珍陪兒子到北京宣傳時幫兒子召妓，更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。其後甄珍以千字長文痛斥前夫顛倒黑白是非，大爆當年因劉家昌爛賭而離婚，又指劉家昌曾威脅斷掉兒子的音樂路、痛罵兒子畜生等，雙方在網上爆發罵戰，引發外界譁然！

甄珍與前夫劉家昌在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂。（視覺中國）

劉家昌大爆爭產內幕，痛斥前妻甄珍和兒子章立衡。（視覺中國）

點解下圖睇劉家昌在微博罕見發文：

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劉家昌的千字文控訴指出，甄珍兩母子為了爭奪家產而不擇手段，更表明兒子章立衡身為一個已39歲的男人，沒做過一天事，只每日跟母親找律師研究告父親爭家產，把鬥爭父親當成了職業，是多麼的可怕。另外，對於章立衡更改姓名一事，他亦是從媒體得知，經歷了這麼多事後，他有感幸好兒子選擇了不姓劉，總算給他留了點面子，似乎關係已回不了從前。

劉家昌指控甄珍母子為了爭奪家產而不擇手段。（視覺中國）

劉家昌大爆甄珍母子被北京律師欺騙，又大爆家產超過20億台幣：「為了爭財產，她自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。土地賣了5千萬人民幣。酒店部分兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。」他自言原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子，但他們為了打官司已經賤賣幾幢房子來付律師費：「沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血」，還狠批兒子：「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。」更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。字裏行間都充滿憤怒，掀起網民熱議！

劉家昌大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。（視覺中國）

對於父親的千子文指控，章立衡隨後在社交網上貼一張牽牛梗圖回應，圖中有一小朋友牽着牛，其表情耐人尋味，寫着：「我把牛牽來了，你繼續吹。」極具諷刺意味。