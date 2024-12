陳浚霆爆顧紀筠有意復出拍《愛回家》　唔介意演群姐但戴自家鑽石

無綫電視新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》由江美儀擔任主持,昨日(3日)舉行記者會,當中一班的嘉賓亦有出席記者會助勢,例如有:丁子朗(丁丁)、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。

陳浚霆接受《香港01》訪問時表示再次與江美儀合作綜藝很開心:「上一次我哋拍一個節目已經差唔多一年前啦,就我哋四個,我、麥包、美儀、滕麗名,咁今次我哋兩個拍住呢都有嗰種默契喺度。」但當中就發生了一件小趣事,就是監製神色凝重地找陳浚霆,問他會否改口叫回「美儀姐」比較好,但他馬上拒絕:「我叫咗佢10年都叫美儀㗎喎,我話無啦啦嗌美儀姐會唔會好怪呢?同埋畢竟我身份係佢契爺嚟,冇理由冇啦啦嗌佢美儀姐嘅!」

陳浚霆接受《香港01》訪問時表示再次與江美儀合作綜藝很開心。

日前劇集《愛.回家之開心速遞》到內地舉行見面會,未知是否每次活動陳浚霆與古佩玲都會被拍到偷偷放閃,在鏡頭後「拖手仔」這些親密行為,所以今次索性大方地在台上台下都放閃。之後二人更在社交平台發文放閃,認真「甜到漏」,連陳浚霆自己都說:「攞正牌咁樣,公司批准!」

二人更在社交平台發文放閃,認真「甜到漏」,連陳浚霆自己都說:「攞正牌咁樣,公司批准!」

陳浚霆與古佩玲今次索性大方地在台上台下都放閃。

事後陳浚霆解釋道:「嗰日嗰個theme係一個CP嘅記者會,每一對都係一對CP嚟,我哋玩遊戲輸咗,咁要擺幾個pose畀大家去打卡。當大家臨急臨忙諗到冇嘢好做嘅時候,我就問佢:『我可唔可以抱起你啊?』因為我驚佢著啲衫有危險,咁佢話OK,問準咗我先做嘅。」

陳浚霆解釋嗰日係一個CP嘅記者會,每一對都係一對CP嚟。

說到他跟古佩玲的關係,陳浚霆指她是「I cannot ask for anyone better」的人,亦指她是很好的「拍檔」及「工作伙伴」,最多只是朋友。他被問到與古佩玲是否沒有機會發展時就表示:「我哋個重心喺事業上比較多。」陳浚霆沒有明言與古佩玲「冇機」,對大家的關係亦留有一絲的空間,讓大家留有餘地。

陳浚霆指古佩玲是「I cannot ask for anyone better」的人。

早前TVB台慶時,陳浚霆的媽媽顧紀筠(顧老闆)出山回娘家做主持,而陳浚霆見到顧老闆就表示自己很緊張:「佢嗰日都做咗好多準備嘅,其實佢係準備咗好幾件衫,幾套晚裝,但係見到大家都冇換嘅時候,佢就舒舒服服由頭著到落尾。」他亦提到自己小時候會等待顧老闆收工,然後去吃夜宵,今次顧老闆回娘家,他就感覺全都回來了。

早前TVB台慶時,陳浚霆的媽媽顧紀筠(顧老闆)出山回娘家做主持。

陳浚霆被問到今次顧老闆出山做主持,之後會否有復出拍劇的打算,他則表示她可以客串《愛回家》一劇:「曾經佢都話唔介意去做下群姐拖吓地啊,但係佢會戴返自己啲鑽石耳環,可能佢做一個undercover嘅掃地啊姐!等佢有心理準備先啦或者劇情需要,我相信佢肯嚟客串嘅!」他更表示與顧老闆一齊拍劇不需要擔心,因為她很「淡定」。