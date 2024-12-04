陳浚霆爆顧紀筠有意復出拍《愛回家》　唔介意演群姐但戴自家鑽石

無綫電視新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》由江美儀擔任主持，昨日（3日）舉行記者會，當中一班的嘉賓亦有出席記者會助勢，例如有：丁子朗（丁丁）、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。

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陳浚霆接受《香港01》訪問時表示再次與江美儀合作綜藝很開心：「上一次我哋拍一個節目已經差唔多一年前啦，就我哋四個，我、麥包、美儀、滕麗名，咁今次我哋兩個拍住呢都有嗰種默契喺度。」但當中就發生了一件小趣事，就是監製神色凝重地找陳浚霆，問他會否改口叫回「美儀姐」比較好，但他馬上拒絕：「我叫咗佢10年都叫美儀㗎喎，我話無啦啦嗌美儀姐會唔會好怪呢？同埋畢竟我身份係佢契爺嚟，冇理由冇啦啦嗌佢美儀姐嘅！」

陳浚霆接受《香港01》訪問時表示再次與江美儀合作綜藝很開心。(胡凱欣 攝)

日前劇集《愛.回家之開心速遞》到內地舉行見面會，未知是否每次活動陳浚霆與古佩玲都會被拍到偷偷放閃，在鏡頭後「拖手仔」這些親密行為，所以今次索性大方地在台上台下都放閃。之後二人更在社交平台發文放閃，認真「甜到漏」，連陳浚霆自己都說：「攞正牌咁樣，公司批准！」

二人更在社交平台發文放閃，認真「甜到漏」，連陳浚霆自己都說：「攞正牌咁樣，公司批准！」(ig@chandrew117)

陳浚霆與古佩玲今次索性大方地在台上台下都放閃。(ig@chandrew117)

事後陳浚霆解釋道：「嗰日嗰個theme係一個CP嘅記者會，每一對都係一對CP嚟，我哋玩遊戲輸咗，咁要擺幾個pose畀大家去打卡。當大家臨急臨忙諗到冇嘢好做嘅時候，我就問佢：『我可唔可以抱起你啊？』因為我驚佢著啲衫有危險，咁佢話OK，問準咗我先做嘅。」

陳浚霆解釋嗰日係一個CP嘅記者會，每一對都係一對CP嚟。(ig@chandrew117)

說到他跟古佩玲的關係，陳浚霆指她是「I cannot ask for anyone better」的人，亦指她是很好的「拍檔」及「工作伙伴」，最多只是朋友。他被問到與古佩玲是否沒有機會發展時就表示：「我哋個重心喺事業上比較多。」陳浚霆沒有明言與古佩玲「冇機」，對大家的關係亦留有一絲的空間，讓大家留有餘地。

陳浚霆指古佩玲是「I cannot ask for anyone better」的人。(ig@chandrew117)

早前TVB台慶時，陳浚霆的媽媽顧紀筠（顧老闆）出山回娘家做主持，而陳浚霆見到顧老闆就表示自己很緊張：「佢嗰日都做咗好多準備嘅，其實佢係準備咗好幾件衫，幾套晚裝，但係見到大家都冇換嘅時候，佢就舒舒服服由頭著到落尾。」他亦提到自己小時候會等待顧老闆收工，然後去吃夜宵，今次顧老闆回娘家，他就感覺全都回來了。

早前TVB台慶時，陳浚霆的媽媽顧紀筠（顧老闆）出山回娘家做主持。(ig@chandrew117)

陳浚霆被問到今次顧老闆出山做主持，之後會否有復出拍劇的打算，他則表示她可以客串《愛回家》一劇：「曾經佢都話唔介意去做下群姐拖吓地啊，但係佢會戴返自己啲鑽石耳環，可能佢做一個undercover嘅掃地啊姐！等佢有心理準備先啦或者劇情需要，我相信佢肯嚟客串嘅！」他更表示與顧老闆一齊拍劇不需要擔心，因為她很「淡定」。