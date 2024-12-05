百億闊太接囡囡放學食茶餐廳　與老公相差25歲「父女戀」勁幸福

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年37歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭。雖然李美慧榮升百億豪門少奶，但生活依然有貼地一面，日前她就帶囡囡一起食茶餐廳，更大讚正！

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

茶餐廳撐枱腳！（IG截圖）

西多士。（IG截圖）

李美慧一向親力親為照顧一對仔女，日前她接完囡囡放學後，兩母女就到一間茶餐廳撐枱腳，她在IG曬出合照，相中所見，李美慧同囡囡身處茶餐廳，枱上擺放了一碗魚片河及滿滿一大碟飯，另外她又曬出一份西多士，更留言：「好正」！單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。2006年李美慧參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班。

李美慧返北京參加母校70周年校慶。（IG@vivi326）

打卡。（IG@vivi326）

李美慧曾與鄭少秋一起耍劍。（視覺中國）

李美慧在《深宮計》中飾演宮女。

李美慧曾隻身到內地發展。（視覺中國）

李美慧在TVB發展期間因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，之後她隻身到內地發展，不但講得一口流利普通話，更識四種口音，包括東北、湖北、河南及北京，她由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是她回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年就結婚，雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

2018年結婚。（視覺中國）

閃婚！（視覺中國）

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

榮升百億闊太！（IG@vivi326）

去沙灘玩。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）