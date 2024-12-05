劏房港姐爆父女戀後愈來愈貴氣 30歲生日獲大批TVB同事送禮慶祝
撰文：程嵐風
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2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）今天（5日）30歲生日，昨日（4日）她在IG分享慶祝生日照，一班TVB藝人齊到賀，包括莊思明、譚嘉儀、郭珮文黃建東、梁超怡、郭玥彤、鍾晴、劉晨芝、何思懿、陳懿德、「波波」黃婧靈、鄭衍峰、林正峰等，還有TVB高層樂易玲與兩兒子，非常熱鬧，不過就未見曾傳緋聞的馬清揚現身。
林鈺洧寫道：「過幾日終於到我29+1啦～多謝大家陪我我提前慶祝🫶🏻感謝靚靚生日場地佈置🎈」林鈺洧愈來愈有貴氣，穿上粉紅色套裝賢淑端莊，與現場粉紅色氣球互相輝映，充滿夢幻感覺。林鈺洧收到多個生日蛋糕，其中一個決裂的心勁有意思，一邊寫住「Bye 20s！」，另一邊寫住「Hello 30s！」，除收鮮花，見枱上還有一堆名貴禮物，包括C字頭名牌紙袋，勁多人愛錫，收鑊豐富。
「星二代」林鈺洧（Denice）父親是林俊賢，惟其父母早已分開，故她小時候家境麻麻。她曾在訪問中自爆試過瞓街，13歲獨立住劏房認學壞過 。她於《2022香港小姐競選決賽》勇奪冠軍改變人生，但因當選前曾在ViuTV節目《對號入座》中大談性史，自爆有過5位性伴侶，因此被封「性女港姐」。
過往曾捲入三角戀的林鈺洧，今年中突然爆出與61歲的大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚發展「父女戀」，被影到二人中環撐枱腳，僅靠TVB人工卻忽然富貴，揸跑車出入馬家位於山頂的豪宅。事後馬清揚讚林鈺洧「純品」，視對方為「細路女」，而自己單身，與林鈺洧有來往屬正常，更直言希望傳媒「畀啲空間」。而林鈺洧則指大家誤會好深，二人是單純朋友，相處後覺得：「喺我心裏面係一個好尊敬嘅人。」
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