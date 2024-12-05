劏房港姐爆父女戀後愈來愈貴氣　30歲生日獲大批TVB同事送禮慶祝

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）今天（5日）30歲生日，昨日（4日）她在IG分享慶祝生日照，一班TVB藝人齊到賀，包括莊思明、譚嘉儀、郭珮文黃建東、梁超怡、郭玥彤、鍾晴、劉晨芝、何思懿、陳懿德、「波波」黃婧靈、鄭衍峰、林正峰等，還有TVB高層樂易玲與兩兒子，非常熱鬧，不過就未見曾傳緋聞的馬清揚現身。

林鈺洧是2022年港姐冠軍終得償所願，正式踏入娛樂圈！(資料圖片)

林鈺洧愈來愈有貴氣。（ig@denicelams）

收好多禮物，除鮮花，唔知名牌紙袋裏面裝咗啲乜呢，真係勁多人錫。（ig@denicelams）

3個生日蛋糕。（ig@denicelams）

許個生日願望，同20s講bye bye。（ig@denicelams）

林鈺洧寫道：「過幾日終於到我29+1啦～多謝大家陪我我提前慶祝🫶🏻感謝靚靚生日場地佈置🎈」林鈺洧愈來愈有貴氣，穿上粉紅色套裝賢淑端莊，與現場粉紅色氣球互相輝映，充滿夢幻感覺。林鈺洧收到多個生日蛋糕，其中一個決裂的心勁有意思，一邊寫住「Bye 20s！」，另一邊寫住「Hello 30s！」，除收鮮花，見枱上還有一堆名貴禮物，包括C字頭名牌紙袋，勁多人愛錫，收鑊豐富。

樂易玲親自到賀。（ig@denicelams）

好多TVB同事都有參與，但未見曾傳緋聞嘅馬清揚。（ig@denicelams）

好多TVB同事都有參與。（ig@denicelams）

現場佈置都好靚。（ig@denicelams）

林鈺洧愈來愈有貴氣。（ig@denicelams）

劉晨芝。（ig@denicelams）

鍾晴。（ig@denicelams）

好多朋友參與。（ig@denicelams）

梁超怡。（ig@denicelams）

黃建東。（ig@denicelams）

郭珮文。（ig@denicelams）

莊思明。（ig@denicelams）

生日好熱鬧。（ig@denicelams）

「星二代」林鈺洧（Denice）父親是林俊賢，惟其父母早已分開，故她小時候家境麻麻。她曾在訪問中自爆試過瞓街，13歲獨立住劏房認學壞過 。她於《2022香港小姐競選決賽》勇奪冠軍改變人生，但因當選前曾在ViuTV節目《對號入座》中大談性史，自爆有過5位性伴侶，因此被封「性女港姐」。

林鈺洧喺單親家庭中長大。（ig@denicelams）

Denice嘅爹哋林俊賢幫佢搭路入娛樂圈，父女關係慢慢有所改善！( ig@denicelams)

Denice言論超大膽曾在ViuTV節目自爆有五個性伴。(《對號入座》截圖）

過往曾捲入三角戀的林鈺洧，今年中突然爆出與61歲的大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚發展「父女戀」，被影到二人中環撐枱腳，僅靠TVB人工卻忽然富貴，揸跑車出入馬家位於山頂的豪宅。事後馬清揚讚林鈺洧「純品」，視對方為「細路女」，而自己單身，與林鈺洧有來往屬正常，更直言希望傳媒「畀啲空間」。而林鈺洧則指大家誤會好深，二人是單純朋友，相處後覺得：「喺我心裏面係一個好尊敬嘅人。」

林鈺洧今年中突然爆出與61歲的大生銀行後人。（資料圖片）

林鈺洧愈來愈貴氣。（ig@denicelams）

身材出眾。（ig@denicelams）

擁有火辣身材。（ig@denicelams）

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