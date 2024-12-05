唐詩詠獲HOY TV度身訂造旅遊節目　安排去婚姻介紹所到訪醫美中心

視后唐詩詠再為HOY TV拍攝旅遊節目《韓國邊忽好》，一連十集將於12月9日起，逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。節目繼承上一輯《英國邊忽好》的風格，唐詩詠在節目內將有多個新嘗試，在旅遊景點以外，更為唐詩詠度身訂造了一系列體驗活動，讓她親自感受韓國當地生活方式。

唐詩詠出席記者會宣傳《韓國邊忽好》。

唐詩詠到訪婚姻介紹所、醫美診所 與oppa晚飯

相睇在韓國相當普遍，唐詩詠去到一間婚姻介紹所，一嚐諮詢及配對的過程。唐詩詠提出的擇偶條件相當高，令婚姻顧問哭笑不得，不過對方都找到不少符合條件的「筍盤」讓她選擇，令唐詩詠讚嘆對方相當專業。

與「單身即地獄」參加者晚飯，左起為Moon Se hoon、Choi Jong Woo、Lee Jin Seok。

節目組又安排了3位型男與唐詩詠晚飯，讓她體驗韓國約會文化。3位oppa分別是真人騷「單身即地獄」第一、二、三季的嘉賓（Moon Se hoon、Choi Jong Woo、Lee Jin Seok），他們大談約會文化之餘，更向唐詩詠訴苦在韓國很難結交女朋友。韓國醫美冠絕全球，唐詩詠到訪一間醫美診所，向美容醫生請教自己的臉有什麼地方可以提升，獲醫生大讚面相好看。唐詩詠又搞笑問醫生可否透過整容變成孫藝珍，醫生就話她輪廓比較接近金喜善。

唐詩詠玩飛鷹滑翔機、試白大廚手勢、飲30杯咖啡、現場睇職棒

韓國人流行治癒系旅遊，不少人周末都會去偏遠地方遊玩。唐詩詠去到東海一個遊樂場，親自上陣玩時速高達83公里的「飛鷹滑翔機」，來回約一千米。原來她一點都不畏高，全程表現輕鬆，仲可以保持靚樣向鏡頭拍照。

玩飛鷹滑翔機都keep住靚樣。

飛鷹滑翔機時速達83公里。

緊貼黑白大廚熱潮，唐詩詠成功預約「白大廚」蔣皓俊餐廳品嚐壽喜燒，更一嚐冠軍「拿坡里黑手黨」一度賣斷市的栗子提拉米蘇。韓國人熱衷飲咖啡 唐詩詠今次亦到訪多間特式打卡咖啡店，瘋狂飲咖啡，為了拍攝節目總共飲了近30杯咖啡。

治癒系旅遊，體驗收割稻米。

數到韓國文化絕對不能錯過棒球。唐詩詠上次到訪英國想入場睇足球，可惜買門票擺烏龍，要企球場外吹風。今次就獲得一位在地球迷帶路，就成功入場睇韓國職業棒球季後賽，親身感受韓國人對捧球活動的狂熱以及場館內球迷震耳欲聾的打氣聲。