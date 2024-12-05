陳百祥大搞Party慶祝75歲生日　譚詠麟再度缺席不和傳聞愈演愈烈

由譚詠麟、陳百祥（叻哥）、曾志偉等組成的「香港明星足球隊」，不時都會到各地參與比賽，他們更是圈中出名的知己好友，超越半世紀的情誼情同手足。不過叻哥與校長早前就爆出不和傳聞，叻哥在接受訪問時更以「譚生」來稱呼對方，而且句句都串到爆，似乎已徹底反面！日前叻哥大搞Party慶祝75歲生日，多位圈中好友都有出席，但校長同曾志偉就未有現身，令不和傳聞甚囂塵上！

不時都會到各地參與比賽。（微博@譚詠麟）

陳百祥離開香港明星足球隊，自組「精裝明星足球隊」。 （微博照片）

新隊！（微博照片）

友情變質？（微博照片）

叻哥大搞Party慶祝75歲生日。（影片截圖）

叻哥大搞Party慶祝75歲生日。（影片截圖）

叻哥大搞Party慶祝75歲生日。（影片截圖）

叻哥上載了生日會的短片，並寫道：「75歲生日啦🎂多謝各位親朋好友🙏也祝大家每天開心🥳」片中所見，現場星光熠熠，包括許冠文、梁競徽、陳國坤、陳浩民、蔣麗莎、王晶、崔建邦、彭健新、夏文汐等，林國斌更直呼：「呢個係大我10年嘅阿哥嚟，佢一個電話，打交都嚟！」可見叻哥絕對是一呼百應！而叻哥同林國斌、彭健新及吳國敬等更上台一起又唱又跳，現場氣氛熱烈！叻哥又當眾多謝老婆黃杏秀，兩公婆即場跳舞大曬恩愛！

許冠文。（影片截圖）

生日快樂！（影片截圖）

生日快樂！（影片截圖）

好熱鬧！（影片截圖）

好熱鬧！（影片截圖）

好熱鬧！（影片截圖）

好熱鬧！（影片截圖）

跳舞！（影片截圖）

跳舞！（影片截圖）

跳舞！（影片截圖）

跳舞！（影片截圖）

夏文汐。（影片截圖）

生日。（影片截圖）

生日。（影片截圖）

不少網民都留言送上生日祝福，大讚叻哥狀態Fit爆，完全不似75歲！不過亦有網民留意到叻哥的兩位好兄弟譚詠麟及曾志偉未有出席生日會，令決裂傳聞傳得更激烈！其實叻哥自上次「踢人事件」後已經沒再現身「香港明星足球隊」，更與王晶高調自組「精裝明星足球隊」，還挖走馬國明、林文龍、洪天明等球員，而溫拿五虎之一的彭健新更「叛變」加入「精裝明星足球隊」！過往叻哥與校長經常一起去旅行，去年兩人去瑞士浸溫泉嘆酒享受人生，今年8月叻哥亦有為校長慶生，可惜如今兩人似乎已決裂，兄弟情不再！

溫拿！（微博@譚詠麟）

陳百祥與譚詠麟曾是知己好友。（微博@譚詠麟）

今年8月譚詠麟生日會。（微博@譚詠麟）

叻哥都有出席。（微博@譚詠麟）