基層出身搖身變百億闊太懶理被指拜金狂掃名牌　老公甘願跟尾拎袋

31歲的吳千語去年12月成為「百億富三代」施伯雄（Brian）太太，今年8月在意大利補辦盛大的童話式婚禮，昔日「豪門狙擊手」隨即封盤。 吳千語婚後過住豪門闊太生活，經常孖住老公周飛環遊世界及狂掃名牌。日前倆夫婦被網民捕獲在商場購物的影片，見吳千語左右手各拎一袋戰利品，還可以騰出單手玩手機，老公施伯雄就拿住五大袋「一抽二掕」跟在太太身後，被網民嘲笑似傭人。

吳千語去年12月成為「百億富三代」施伯雄太太。

吳千語婚後經常周遊列國。（小紅書圖片）

大騷長腿。（小紅書圖片）

婚後同老公環遊世界。（小紅書圖片）

婚後同老公環遊世界。（小紅書圖片）

有網民在小紅書分享影片，寫著：「吳千語竟然這樣對待施伯雄！無視？標題黨，掌握施伯雄的精髓了」，另一網民則寫：「施伯雄這富家公子也要淪落到給吳千語提袋，哈哈哈哈哈開玩笑的 我也學大熊做標題黨」，不少網民也議論紛紛：「大熊說的沒錯，他是千語的小跟班哈哈哈哈」、「笑裂開了哈哈哈哈哈哈，千語豪邁女明星步伐，大熊真的助理➕保鏢了」，亦有人大讚施伯雄是好老公：「愛老婆的男人會發達」、「我居然磕到了，施伯熊好男人」。

吳千語拎住兩袋仲有手睇手機。（小紅書截圖）

吳千語被網民影到孖住老公去shopping。（小紅書截圖）

施伯雄拎住五大袋，緊隨老婆身後，被指似傭人。（小紅書截圖）

網民以「吳千語竟然這樣對待施伯雄！」之標題。（小紅書截圖）

其後施伯雄亦在小紅書上分享了他與吳千語在店舖內的大堆戰利品合照，並貼出該網民拍攝影片的截圖，留言：「幫吳千語拿袋子會怎麼樣？…被網友取笑我，Holiday Project的滑雪服裝太好看了，可惜最近膝蓋有點脹痛，不知道能否滑雪，也還沒機會試新球桿，先穿著衛衣和帽子。希望大家身體健康！最後想問大家：上海認為最好吃的牛腩和好喝的港式奶茶在哪？（圖5+6是香港的)」。照片中見二人對住笑容滿臉，難掩滿載而歸的興奮心情。網民留言表示：「誰敢取笑你？Dream husband material hehe」、「網友才不會取笑你呢，疼老婆愛老婆的人，網友只會誇誇」。

施伯雄隨後都有分享倆夫妻購物嘅合照。（小紅書圖片）

屋邨長大的吳千語，爸爸在沙田沙角邨內街市斬叉燒，媽媽則是家庭主婦；16歲被黃百鳴睇中而簽約入行，很早期已有「拜金」形象。對有報道指其媽媽從小便培養女兒當名媛，吳千語曾在內地綜藝節目《愛的修學旅行》中剖白心情，在鏡頭前哽咽淚崩，指很對不起媽媽：「我好像沒有跟她說過，很不好意思，對不起……」她繼續說：「把我寫得很差很差，尤其是我媽媽，媽媽是我生命裡面最重要的人，我不想別人傷害到我的家人，可能我的工作影響到她，比較遺憾的是，感覺沒有好好保護好她，這件事從來沒有跟她說過我很抱歉」。

對於媽媽被指從小培養女兒當名媛感到委屈，指要跟媽媽道歉。（影片截圖）

吳千語同施伯雄今年8月在意大利補辦盛大的童話式婚禮。（小紅書圖）

吳千語同施伯雄今年8月在意大利補辦盛大的童話式婚禮。

吳千語在屋邨長大，如今搖身一變成百億闊太。（IG圖片）

吳千語在屋邨長大，如今搖身一變成百億闊太。（微博截圖）