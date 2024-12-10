饕餮記劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《饕餮記》陸劇改編自殷羽同名小説。有張炭、殷羽作為編劇，柯政銘、鐘侃燮為執導，由安悅溪、王佑碩領銜主演的一套以古裝神話為題材的電視劇。安悦溪久未擔任女主角，此劇拍擋王佑碩，演繹新穎的神話愛情故事，實在迫不及待劇集播出！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

饕餮记官博@Weibo

《饕餮記》｜電視劇情大綱

朱成碧（安悅溪 飾）廚藝精湛、貌美如花，真身是貪吃的千年妖獸——饕餮。她化身為人，結識了高僧蓮燈（許之糯 飾）和秋子麟，並向蓮燈學習廚藝，從秋子麟手上獲得了描繪妖獸的《白澤精怪圖》。然而，秋子麟的真身竟是黑麒麟，他打開了原本隔絕人界與靈界的通天引，放出無數妖獸為禍人間，禍亂三界。為了保護人間，蓮燈以自己的肉身化作蓮心塔，將黑麒麟壓制於塔下。

朱成碧在蓮心塔對面修建了天香樓，並成為了掌櫃，結識了溫文爾雅、妙筆生花的常青（王佑碩 飾），因為欠下朱成碧三百兩銀子的債務，常青要在天香樓擔任帳房，他們是眾人所公認的歡喜冤家，在人、妖共存的繁華世間，大樑無夏城的天香樓是王侯將相們都不惜一試的美食聖地。

朱成碧與常青經歷很多美食奇幻故事，朱成碧製作出一道道美味佳餚，如冉遺鈸、胡眼蜂、掌間珠、天地春、芙蓉焰、無腸公、雙生菇、同心籤及千齏麵。然而，這些美食的背後，隱藏著一個個悲歡離合的故事，關乎夫妻情、母子情、朋友情、兄弟情、君臣情、人與神獸之情、誠信、妄念、忠誠，折射出人生的千姿百態，每一次相遇都非偶然。最後，瑯琊王為了保住自己的性命，設局令朱成碧與常青互相重傷，迫使朱成碧製作長生菜餚以延長壽命，甚至想貪婪地釋放黑麒麟，炸掉蓮心塔和無夏城，令朱成碧被逼化身為饕餮，失去理智，一口吞下常青。最後，常青終於在黑暗的饕餮肚中，找到了未完全泯滅的朱成碧，叫醒了她，一切重新開始。

《饕餮記》播出時間｜最新追劇日曆

《饕餮記》電視劇一共有40集，由優酷播放，12月10日12:00會員首更4集，12月11日-12月15日每日12:00更新2集。 SVIP每個更新日提前多看1集。

《饕餮記》｜演員人物關係圖

《饕餮記》｜演員

安悅溪 飾 朱成碧

千年妖獸饕餮，化身為人，廚藝精湛、美貌傾城傾國。與常青經營天香樓。

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王佑碩 飾 常青

溫柔俊俏的少年公子，天香樓帳房，有妙筆生花的神筆，可以繪物成真，但維持時間有限。