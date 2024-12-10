獵罪圖鑑2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《獵罪圖鑑2》陸劇又名(獵罪圖鑑第二季)有張萊作為編劇，劉殊巧為執導，由檀健次領銜主演的一套以現代刑偵為題材的電視劇。第一季《獵罪圖鑑》大受好評，兩位男主角擦出的火花十分亮眼，成為刑偵劇的口碑力作！第二季原班人馬全員回歸，加上檀健次承接《長相思》的爆紅熱度，期望能再下一城！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

短剧集猎罪图鉴@Weibo

《獵罪圖鑑2》｜電視劇情大綱

天才畫師沈翊（檀健次 飾）的畫筆仿佛擁有魔力，能穿透時間與空間，透過微小的細節，就可以重現罪犯的面貌，為警方提供關鍵的線索。即使困難重重，他從未放棄追尋真相。刑警隊長杜城（金世佳 飾）與他並肩作戰，兩人因一起塵封舊案而結緣，在機緣巧合下被迫拍檔，由最初的矛盾轉化為默契配合，兄弟情滿載。他們組成的北江小分隊，在第一季中聯手破解了11宗離奇案件，每一個案件都是獨立的故事，各具特色，不論是女性的家暴案，或是AI換臉詐騙案，都能深刻反映了社會的各種現象，其中包括家庭關係破裂與對精神健康問題的漠視等。在第一季的結尾，黑衣人潛入沈翊的畫室，將他的自畫像劃破，與第二季預告中反覆出現的畫布被劃畫面完美銜接！

第二季將延續第一季的劇情核心「繪色顯影，畫見人心」，案件將進一步升級，第12個單元案件即將亮相！這季故事仍然聚焦於女性困境，以畫像師沈翊的視角，用畫筆描繪出罪犯的樣貌，為更複雜和離奇的案件提供關鍵線索。沈翊不只要與警方緊密合作，還要在心理層面與罪犯較量，同時也揭示沈翊心底下的掙扎與瘋狂。

《獵罪圖鑑2》播出時間｜最新追劇日曆

《獵罪圖鑑2》電視劇一共有28集，由愛奇藝、騰訊視頻播放，會員由首更4集，之後每日2集。而非會員就首更2集，之後每日1集。

《獵罪圖鑑2》｜演員

檀健次 飾 沈翊

模擬畫像師，才華橫溢，能憑細節畫出原來樣貌，今季將面對嫌疑犯是熟人的掙扎困境

短剧集猎罪图鉴@Weibo

金世佳 飾 杜城

刑警隊長，熱血勇敢、重情重義，與沈翊的互動會出現變化