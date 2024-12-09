《中年》參賽者網上向「被炒之人」發炮：當正自己係要比人供奉

《中年好聲音》最近受事非困擾，先有極受歡迎的海兒被消失，然後著名音樂人伍仲衡亦突然被叮走。有傳伍仲衡因為搶在無綫（TVB）前頭簽下《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，因此觸動高層神經，立即致電並告知《中年好聲音》不再需要他，但根據伍仲衡的說話，TVB並未解釋原因。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡被foul走。(節目截圖)

海兒早前以年輕90後的姿態成為《中年好聲音3》節目評審，人氣急升。（電視截圖）

事件發酵後，有份參加《中年好聲音3》海選的李玥穎在社交平台向當時她參加比賽的其中一位評審發炮，不過她未有指名道姓，只寫是「被炒之人」。

李玥穎全文如下：

見到新聞有人被炒

心𥚃百般知味

好似天氣一樣

有點涼

《中年好聲音》無疑的確係一個珍貴體驗

呆等十幾個鐘

個妝由fresh 到出油

不停練習

鼓起勇氣

出到個台

唱

眼見面前

台下幾位

同我一樣被迫營業嘅精神狀態

台上嘅我

其實明白

評判都也只係呢個節目其中一個齒輪

佢哋都係返工啫

直至到今次新聞人物

係我唱完唒成隻歌先戴headphone

仍在台上嘅我

忍唔住自己嘅面部表情

「西」咗一下面

喂你冇認真聽

你都扮下野吖

咁大個人

唔係輸贏嘅問題

而係互相尊重

肥媽的確係呢個節目嘅中軸

不時過嚟後台比鼓勵參賽者

親民

冇架子

好過其他人真係當正自己係要比人供奉

對D 參賽者理所當然

完咗錄影之後

一直不是味兒

見好多其他同學仔有寫千字文

我都心有餘悸

多謝呢個節目嘅體驗機會

幕後人員製作認真

可惜幕前演員演出唔夠專業

對音樂同參賽者欠一個交代

餘下盲撐嘅人

終會有醒覺嘅一天

李玥穎大讚肥媽。（Threads@connie.cclifestyle）

李玥穎出文怒轟其中一位評審。（Threads@connie.cclifestyle）