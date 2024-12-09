佘詩曼與MIRROR某成員係「麻雀腳」　留言賀對方生日卻擺烏龍

MIRROR成員柳應廷（Jer）於11月20日度過了32歲生日，由於他與其他成員都好忙，好不容易才夾到時間替他慶祝生日。三日前，Jer貼出幾張慶生照，MIRROR的李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及ERROR的梁業（肥仔）與他慶祝生日，Jer留言：「一年容易又...🎂」很多人都留言祝福，包括：毛舜筠、鄧麗欣、張繼聰、馮允謙（Jay Fung）和COLLAR的陳泳伽（Winka）等。

11月20日是MIRROR成員阿Jer生日。（IG@jeremylaous）

Jer日前貼出Edan、肥仔、Jeremy、Anson Lo為他慶祝生日的照片。（IG@jeremylaous）

而就連三屆視后佘詩曼都有留言祝福阿Jer，不過就搞錯少少嘢，她說：「Happy birthday Sagittarius ❣️（生日快樂射手座）」但其實阿Jer是天蠍座，因此亦有網民留言提醒。不過阿Jer 12月先慶祝同Post相，又的確令人搞錯都唔出奇。

阿佘都有留言同阿Jer生日快樂，但就擺烏龍搞錯一件事。（IG@charmaine_sheh）

阿佘以為Jer是射手座，但其實他是天蠍座。（IG@jeremylaous）

雖然阿佘同阿Jer看似大纜都扯唔埋，不過兩人其實是「雀友」，今年初Edan、Jer等去向吳君如拜年，阿佘當日亦同場，他們跟阿佘更一齊打牌，阿Jer事後更大爆自己贏錢！難怪生日時陳瑞輝（Frankie）叫他「贏多啲😂💪🏼🥳」肥仔又說：「麻雀枱上再見」