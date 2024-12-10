「大美人」港姐冠軍被爆豪門真實婚姻狀況　送走兒子後更自由自在

現年54歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚16年，育有一子許建彤（Jayden），Jayden早前被送往貴族寄宿學校威靈頓公學讀書，李嘉欣愛子心切，遠赴當地出席新生家長活動。兒子長大了學習獨立生活，李嘉欣亦能放慢腳步享受個人生活，更自由自在。李嘉欣日前被發現沙田馬場，莫非化身「迷妹」追星睇韓流巨星RAIN？

李嘉欣與老公許晉亨拍拖出席晚宴。(微博圖片)

李嘉欣keep得好好。(ig圖片)

年度國際馬壇盛事「浪琴香港國際賽事」於上周日（8日）舉行，國際韓流巨星RAIN（鄭智薰）現身沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，於馬匹亮相圈獻唱多首勁歌。當日有人於馬場偶遇李嘉欣，李嘉欣妝容精緻，又靚又Fit與網民合照，臉色紅潤的她狀態相當不錯！

李嘉欣與仔仔十分溫馨。(IG圖片)

網民指在沙田馬場見到李嘉欣和許晉亨「恩愛拖手」行過，李嘉欣真人親切友善，「她真人真的很美 保養得很好..完全不像是50多歲呢」。2022年初李嘉欣曾大病一場，深夜送院後發現有嚴重肺積水，須立即入深切治療部，再檢查後發現原來李嘉欣心臟先天性多一條血管，雖然去年曾一度被指既消瘦又步履蹣跚，但從近照可見李嘉欣恢復得不錯，神情輕鬆。當日許晉亨的馬匹「耀寶」有份出賽，相信許氏伉儷現身馬場是為了幫馬兒打氣。

李嘉欣現身沙田馬場。（小紅書）

狀態好好喎！（小紅書）

李嘉欣獲讚人真人好索。（小紅書）

李嘉欣在2008年嫁給香港富商許晉亨，兩人育有可愛兒子Jayden。（視覺中國）

李嘉欣有先天心臟病曾入ICU走過鬼門關。（IG：@michele_monique_reis）

李嘉欣抱住愛犬合照，膚緊緻相當凍齡。（IG：@michele_monique_reis）

李嘉欣多年來大美人稱號當之無愧。（IG：@michele_monique_reis）

李嘉欣是凍齡女神。(ig圖片)

Michele與仔仔Jayden。(李嘉欣IG)

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。(ig圖片)

李嘉欣擁有傾國傾城美貌。(微博圖片)

李嘉欣同老公好恩愛。(微博圖片)

李嘉欣與仔仔十分溫馨。(IG圖片)

李嘉欣早前分享身處英國的近照。（微博@李嘉欣Michele）