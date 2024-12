無綫(TVB)《聲夢傳奇》小花姚焯菲(Chantel)現於新西蘭就學,近日終於畢業參加學校舞會,一身黑色閃片靚裙十分可愛,日前她再分享多張畢業舞會靚相,更上台攞畢業舞會證書。

姚焯菲、鍾柔美和詹天文一連兩場《音樂出沒:Let's play together 演唱會》今晚在麥花臣場館舉行尾場。(梁碧玲攝)

Chantel姚焯菲瘦返好多。(IG:@chantelyiu)

姚焯菲在舞會上接過證書,三度向老師屈膝,非常有禮貌。她又手持紅酒影相,開始愈來愈有女人味,雖然仍有些少肉地,身形比起之前消瘦不少。姚焯菲又分享與同學的大合照,她感嘆發文指與同學相處了兩年,讓她成長了不少:「2 years growing with these girls who fill my heart more than anything else. thank you for showing me that I can be more than I ever imagined 」。

曬鑽石戒指。(IG@chantelyiu)