零死角女神素顏拍片介紹隨身袋曬屈機側面　手上過百萬配飾成焦點

現年43歲的鍾欣潼（阿嬌）是圈中公認的零死角美女，也是不是男生心目中的女神。雖然近年身形時肥時瘦，但顏值卻絲毫無受影響，難怪網民都說：「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」以及「臉在江山在」，靚樣備受肯定。

現年43歲的阿嬌鍾欣潼是圈中公認的「零死角美女」。（IG@q_gill）

網民指阿嬌顏值高，隨時可以素顏出門。（IG@q_gill）

阿嬌之前曾一度因荷爾蒙失調而令身型有變，時肥時瘦引起網民關注，後來阿嬌經一番努力成功減磅，並在年初的Twins的演唱上重回最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

網民大讚阿嬌這個造型美如天仙。（小紅書）

日前，阿嬌與好姊妹阿Sa蔡卓妍完成在加拿大和美國舉行的巡迴演唱會，近年活躍社交平台的阿嬌也有在小紅書分享此旅點滴，當中她也介紹了自己隨身攜帶的乾坤袋，裡面有眼罩、洗臉膏、洗臉巾、口罩、電話線，以及沒想到會在手袋出現的襪子；阿嬌寫上：「以前的我每次出差，別說出差了，連出家門我都要帶超多東西的，現在的我，沒想到竟然是長途飛機隨身帶東西最少的人之一，哈哈哈」。

阿嬌早前去美加開騷，在機場時分享自己的隨身袋。（小紅書）

阿嬌早前去美加開騷，在機場時分享自己的隨身袋。（小紅書）

應有盡有。（小紅書）

阿嬌趁機到溫哥華街頭上逛逛。（小紅書）

片中阿嬌無懼素顏示人，大晒完美鵝蛋臉形及精緻五官，其中一張相她穿著長身大衣，紮起馬尾仍然充滿少女味，側面更是非常屈機，當時她正與演唱會導演商量，安排在演唱會上為阿Sa送上生日驚喜，網民紛紛激讚：「羨慕顏值高隨時可以素顏出門」、「素顏美過化妝去」、「40+了，還是那么少女」、「真是神仙顏值啊」、「優秀的側面」。

阿嬌趁機到街頭上逛逛。（小紅書）

一點都不像40多歲。（小紅書）

阿嬌與演唱會導演商量，安排在演唱會上為阿Sa送上生日驚喜，網民讚阿嬌側面屈機。（小紅書）

仲向阿Sa送上生日禮物，令壽星女很開心。（小紅書）

不過部份網民卻錯重點，將焦點放了在阿嬌手上的名表上：「只有我注意她的表嗎」；有眼利網民更認出阿嬌手上戴上名表的正是RICHARD MILLE 的RM07-01，現時市值約1,700,000，大讚阿嬌有品味：「好表吖，估吾到阿嬌甘好品味？選RM」、「天 戴的是RM的表」。

網民意外將點放了在阿嬌手上的名表上。（小紅書）

有網民認出阿嬌手上配戴的是RICHARD MILLE 的RM07-01。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

現市值近170萬。（網上截圖）

阿嬌雖然個性內斂，但投資方面非常有想法，很早已懂得「買磚頭」，有指她由2004年開始置業，當中多個為過千萬的豪宅，亦有指英皇老闆楊受成前兩年送近千萬上海豪宅給她；而近年主力內地發展的阿嬌，吸金力也相當強勁，商演、拍戲和演唱會等收入，加上投資物業，保守估計身家過憶，是圈中數一數二的小富婆。

阿嬌投資有道。（IG@q_gill）

阿嬌近年在內地工作不斷。（阿嬌微博圖片）