前港姐凍齡零走樣竟被懷疑係「殭屍」　失婚後遇真愛被老公錫到燶

現年55歲的袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，除了角色受歡迎之外，袁文傑與TVB兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣深受觀眾喜愛，二人拍拖9年，於2020年拉埋天窗，袁文傑不時在社交平台大曬恩愛，羡煞旁人。日前袁文傑曬出老婆的靚相，網民紛紛留言大讚Jackeline姐姐凍齡有術零走樣，更有人搞笑留言：「我懷疑你太太係『殭屍』！」

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

高大有型。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

羡煞旁人！（IG@yuen_man_kit）

身為圈中愛妻號的袁文傑一向非常錫老婆，又不時分享夫妻恩愛日常，日前他就出Post，並寫道：「Jackeline派福利，Jackeline和狐獴有個約會。」相中所見，身穿黑色衛衣的張潔蓮抱着狐獴，對着鏡頭甜笑，樣貌依然清秀，而且皮膚白滑緊緻，完全看不出已經48歲，網民紛紛留言大讚保養極好：「我小時候看她長這樣，老了看她也長這樣」、「以前叫佢姐姐，家陣覺得應該叫佢妹妹」、「Jackeline姐姐係唔係識魔法，點解越來越後生嘅」、「我懷疑你太太係『殭屍』，我細細個小學雞睇佢做閃電傳真機係咁嘅樣，現在我個仔都咁大了，佢仲係咁嘅樣，完全無變過」、「我都成阿姨了Jackeline姐姐還是姐姐」。

零走樣！（小紅書圖片）

樣貌清秀。（小紅書圖片）

超凍齡！（小紅書圖片）

上月中慶祝48歲生日。（IG@yuen_man_kit）

上月中慶祝48歲生日。（IG@yuen_man_kit）

上月中慶祝48歲生日。（IG@yuen_man_kit）

上月中慶祝48歲生日。（IG@yuen_man_kit）

現年48歲的張潔蓮（Jackeline）在1995年參選港姐入圍最後20強，落選後簽約TVB，並入讀藝員進修班做旁聽生，其後獲安排擔任兒童節目主持，她亦是首位加入兒童節目做主持的港姐。張潔蓮曾與拍拖13年的圈外男友Patrick Lee結婚，惟婚姻僅維持3年就離婚。之後張潔蓮與袁文傑拍拖9年，兩人在2020年尾結婚，十分幸福。

Jackeline曾在1995年參選港姐。（電視截圖）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

2020年尾結婚。（IG@yuen_man_kit）

2020年尾結婚。（IG@yuen_man_kit）

好恩愛。（IG@yuen_man_kit）

好恩愛。（IG@yuen_man_kit）