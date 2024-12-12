兩位「億萬駙馬」原來私下極老友　有人為娶富貴老婆用盡畢生身家

過往有唔少男藝人成功迎娶到有錢老婆，踏入豪門！雖然太太家族富貴，但不少人都仍堅持演藝路，當中吳家樂和袁偉豪絕對是當中的佼佼者，想不到二人私下一樣老友，日前二人就與李璨琛一同食早餐，再玩車！

一齊食早餐！（截圖）

兩位都係電單車發燒友！（微博照片）

共同興趣！（IG/@benontheroad）

52歲的吳家樂背景大有來頭，曾到加拿大留學的他，在大學修畢會計及美術系學士學位，畢業返港卻加入TVB電視音響部門，1994年轉往幕前發展。他於2005年初爆出與年長四載的其士集團主席周亦卿的五女兒周蕙蕙戀情， 吳家樂娶周蕙蕙後，被外界稱為「50億駙馬爺」。而吳家樂姐夫則是TVB前高層、現任星夢娛樂集團總裁何麗全。

梁思浩與吳家樂以及周蕙蕙合照。(ig圖片)

梁思浩與周蕙蕙以及向展鵬合照。(ig圖片)

袁偉豪在與張寶兒計劃結婚時，兩人已聯名豪買6千萬清水灣豪宅。一直以來，張寶兒的家境都是傳媒焦點，因為她一家住在跑馬地禮頓山，據知她爸爸身家3億，如果袁偉豪與張寶兒結婚，就會變「三億女婿」。對於被外界封為「億萬駙馬」，雖然他曾反擊指自己「唔係咁差」，但又曾大方直認：「我投資咗啦，投資喺你身上囉！我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。」袁偉豪坦言自己入行多年以來，直至2016年事業有起色，不過在2018年後休息了一年半沒有拍劇，同張寶兒周圍旅遊，享受人生，但為了娶老婆，他就用盡身家：「坦白講結婚已經係差唔多用晒我所有嘅錢，所以我就話賺到第一桶金就係娶咗呢個老婆返嚟，呢個係一個非常之大嘅滿足感，當然我娶你過門嘅時候真係用咗好多積蓄嘅，但我覺得呢個係人生嘅經歷嚟嘅，但我仍然有生產能力，做嘢賺錢，使晒啲錢咪再搵錢囉。」

Ben直認人生第一桶金就係娶咗張寶兒做老婆。（YouTube影片截圖）