前TVB億萬駙馬49歲疑提早老花？　戴老土眼鏡塊面暴脹變型仔中佬

現年49歲的黃浩然靚仔大隻又有型，當年拍電影《新紮師妹》飾演警員「劍雄」，與楊千樺對戲極有火花，成功入屋。黃浩然先由導演杜琪峯發掘才加入演員行列，由電影踩入電視劇，加入亞洲電視擔正演出《情陷夜中環》男一，榮升亞視一哥，之後轉投無綫（TVB），2021年約滿離開，《法證先鋒IV》為其告別作，至今為古天樂旗下之天高娛樂藝人。黃浩然事業家庭美滿，與太太莫家嘉（Kaka）攜手度過婚姻危機後，相愛多年至今，育有兩子。黃浩然外父為前馬主莫英儒，有傳身家過億擁有多層豪宅及物業，而黃浩然一家四口住外父名下的寶馬山豪宅，不愁生活。

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然一家四口的合照。

黃浩然近日現身好友吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞（Hubert）於旺角麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會——香港站》，有網民見到黃浩然興奮打卡。黃浩然近來為了拍劇刻意增磅，除了早前被拍到凸腩外，今次見到塊面更是脹爆，與以往瘦削身形相差甚遠，為工作犧牲，認真敬業。然而黃浩然戴了泛黃透明膠框眼鏡，似足老花眼鏡，比起以前靚仔樣失色，但勝在皮膚緊緻臉色紅潤，頭髮依然濃密，中佬來說都算Keep得不錯。

黃浩然拍劇增磅，塊面暴脹。（小紅書）

真敬業。（小紅書）

黃浩然。（網上圖片）

黃浩然低調離巢！（IG/@wonghoyinraymond）