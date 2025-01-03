三位綠葉演員北上撈得風山水起　有人月入廿萬有人出入揸麥拿倫

不少綠葉演員都給予人生活潦倒的印象，近年有演員為維持生活更要兼職揸的士、茶記做侍應和地盤等。不過，當中亦有不少綠葉演員撈得風山水起，非常厲害！



現年60歲的「細龜」黃一山憑周星馳電影名氣，在內地撈到風生水起。黃一山與老婆近年主力從商，在深圳開修腳店，短短兩星期火速開分店，開到番禺、東莞以及東北。今年黃一山更進軍飲食業在珠海又開農家菜餐廳，更安排員工住海景房。

撈得風山水起！（微博照片）

生意越做越好！（微博照片）

住海景房！（截圖）

被封為TVB「御用惡人」之一的67歲王俊棠（棠哥）近年憑處境劇《愛回家之開心速遞》「池富」一角而入屋，但近期在劇中甚少見到「池富」的踪影，原來王俊棠定居中山三鄉鎮，為了方便出入，王俊棠買了一架深灰色國產休閒越野車，在不用工作的日子，王俊棠與太太揸實周圍去，王俊棠曾被爆商演出場費為6萬人民幣（約6.61萬港元），每月接2、3場商演，已經有近廿萬收入，收入相當可觀，難怪他其兒子王東泰也曾在社交平台大爆父親望長駐內地搵銀︰「佢熱愛中國，如果香港冇咩事佢都想留喺內地，同埋好好搵。」

財力十足！（截圖）

王俊棠囝囝王東泰2015年約滿TVB後未有續約，轉往模特兒界發展。（IG：@stupidjames）

王俊棠在街頭買光餅吃，笑言10蚊可以食足一日。（抖音截圖）

70歲李國麟近年主力於內地發展，參與商演以外，更會直播帶貨，試過喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，又曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」。但其實近年李國麟在內地拍了十二個手機遊戲廣告，更有「隱形富豪」之稱，家住西貢複式豪宅，出入揸麥拿倫跑車。

李國麟女兒李沅薐被讚長相甜美。（微博圖片）

李國麟現身中國「VOGUE時尚之力盛會」。（小紅書）